Football : le SCB accroché par Saint-Brieuc (0-0)

Ce sont les Briochins, en jaune, qui donnaient le coup d’envoi de la rencontre face au Libecciu fort qui balayait le stade Armand-Cesari. Ce sont eux qui plantaient la 1ère banderille dans la surface bastiaise par Zana Allée mais la défense corse se dégageait (2ème).

Sur une tentative de Boudin dans la surface, détournée par la défense, les visiteurs obtenaient un corner à la 9ème minute. Sur celui-ci, Lavigne reprenait de volée et Bocogano devait sauver de la tête sur sa ligne (9ème).

Les «griffons» étaient très alertes en ce début de match, posant de gros problèmes aux joueurs de Mathieu Chabert.

Le Cardinal devait encore jouer les pompiers de service sur un nouveau tir de Lavigne (14ème).

Puis c’est Quemper qui grâce à un retourné acrobatique dans la surface privait Le Méhauté d’une balle de but à hauteur du point de penalty (20ème).

On l’aura compris, les Bastiais n’étaient pas à la fête.





La 1ère occasion corse n’intervenait qu’à la 24ème sur un centre de la droite de Vincent mais le gardien Pattier captait le ballon dans les airs, ballon que convoitait Schur.

Les Corses s’enhardissaient enfin et sur un petit slalom de Schur dans la partie droite de la surface bretonne, le ballon arrivait sur Raspentino qui, alors qu’il armait son tir, était contré par Kerbrat (25ème).

A la 31ème c’est sur un coup-franc de Salles-Lamonge des 30 m que la défense briochine devait intervenir. Les Bastiais semblaient lancés.

A la 42ème sur un corner de Salles-Lamonge de la gauche, Pattier boxait le cuir qui, avec l’aide du vent, prenait la direction des filets bretons.

0 – 0 c’était le score à la mi-temps. Une 1ère période bien compliquée pour les Turchini.





Dès la reprise les Briochins obtenaient un bon coup-franc à 25 m des buts de Vincensini, sur la gauche. Mais le tir de Ahmad Allée était bloqué sans problème par le gardien insulaire (47ème).

Ce sont les Bastiais qui s’offraient ensuite une belle occasion par Schur qui s’infiltrait dans la surface mais Pattier gagnait son duel (49ème).

Dans la minute suivante c’est Romil qui ratait le ballon de but, manquant totalement sa reprise sur un centre de Zana Allée, alors qu’il était seul dans la surface.

Le jeu était équilibré, les défenses prenant le pas sur les attaques.

A la 70ème Kyei, à l’affut dans la surface récupérait une passe de Vargas. L’attaquant breton shootait dans la foulée et Vincensini ne pouvait se saisir du cuir qu’en deux temps sous la violence du tir.

Les visiteurs obtenaient un coup-franc dangereux à la 76ème, à l’entrée de la surface. Mais Ahmad Allée ne pouvait concrétiser.

Grosse occasion des bleus à la 78ème à la suite d’un une-deux Salles Lamonge – Schur. Ce dernier tirait au point de penalty mais trouvait le poteau gauche de Pattier.

A la 89ème minute sur un corner de la droite de Allée, Bloudeau reprenait de la tête au 1er poteau, Bocognano sauvait une nouvelle fois sur sa ligne.

Le temps additionnel ne donnera rien. Le SCB concédait le match nul 0 – 0



La réaction Mathieu Chabert

"Il faut être capable de mettre le bleu de chauffe, on le sait, il faut s’y préparer. On est dans une période où on balbutie notre football. L’animation est un petit peu moins bien en ce moment. La 1ère mi-temps a été la plus mauvaise depuis longtemps. On est dans une mauvaise période dans le jeu. Il faut retrouver de la fluidité. On est trop prévisible, il faut mettre du tempo, du rythme.

Ce soir on a su ne pas perdre ce match. On a perdu deux points. Il faut bonifier ce point à Lyon dans 15 jours. Mais un match nul à domicile quand on est au SCB, on ne peut pas s’en contenter. Les garçons vont souffler, il y a eu beaucoup de pression ces dernières semaines. Il faut se lâcher, retrouver notre essence.

Le point positif c’est qu’on n’a pas pris de but depuis 2 matchs. On peut mieux faire et on va faire mieux. On a 11 points sur 15 possible c’est pas mal ».





Feuille de Match

13ème journée de N1

SC Bastia 0 - 0 Stade Briochin (0-0)



Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse : bon état

Temps : vent modéré

Spectateurs 0 (confinement)



Arbitre centre : Arnaud Baert

Arbitre assistant 1 : Yohann Larhant

Arbitre assistant 2 : Laurent Conoglio

Avertissements : Vincent (47ème) – Le Cardinal (72ème) pour SCB

Kerbrat (83ème) pour St Brieuc



Exclusion : Mesbah ( 90ème) pour le SCB – Vargas (90ème pour St Brieuc)



SCB : Vincensini – Guidi (c) – Vincent – Schur – Quemper – Bocognano – Diongue – Le Cardinal – Ducrocq (Mesbah 60ème) – Raspentino – Salles Lamonge (Kerbache 78ème).

Entr. : M.Chabert







ST Brieuc : Pattier – Vargas Rios – Boudin – Kerbrat – Le Marer (c)– A. Allee – Bloudeau – Le Méhauté – Lavigne (Romil 46ème) – Z.Allée – Kyei (Du Tournier 80ème).



Entr. : M.D’Ornano