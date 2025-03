Football féminin : Les collégiennes de Lucciana en apprentissage

Sur la pelouse du complexe Galletti de Lucciana se disputait mercredi la finale inter académie de football féminin à 8. Si les pensionnaires du collège de Lucciana Mariana n’ont pas pesé lourd, l’expérience reste très enrichissante. « Nous savions très bien où nous posions nos crampons en disputant cette interacadémique qui ouvre la porte du championnat de France » déclarait Olivier Sbaiz, entraineur de la section scolaire sportive foot à 8 féminin et futsal, à l’issue de la journée. Adversaires des jeunes corses en effet les élèves du collège La Grande Bastide de Marseille, toutes licenciées à l’Olympique de Marseille, et celles du collège Mistral de Nice, titulaires à l’OGC Nice. Du haut de gamme !



Résultats sans appel : Défaite contre Marseille 4 – 0, défaite contre Nice 7- 0, Nice et son collège Mistral qui en finale de cette triangulaire dominait La Grande Bastide 4 buts à 2. « Malgré ces défaites prévisibles, ce fut une belle journée car l’expérience vécue est enrichissante. On a rencontré deux équipes d’un très haut niveau et il y a deux ans on s’en serait pris plus. Cette section scolaire sportive, ex sport-étude, est encore jeune, 4 ans. On progresse, on avance, on continue à apprendre, les générations se suivent et s’améliorent » souligne O. Sbaiz.



​La vingtaine de jeunes filles qui ont choisi cette section scolaire foot féminin dispose de 3h supplémentaires par semaine à leur emploi du temps. Des entrainements dédiés au football et au futsal. Mercredi prochain justement nos collégiennes corses se déplaceront à Marseille pour l’inter académie de futsal. «Là aussi le niveau est très élevé » explique O. Sbaiz. «Nous affronterons de nouveau les filles de la Grande Bastide et celles de Mougins ». Comme on dit, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, alors Forza les filles !