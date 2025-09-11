Football - Soir de reprise pour l’AC Ajaccio devant plus de 300 supporters

La sensation Andy Delort

Dans son nouvel effectif, Anthony Lippini pourra compter sur des anciens pros comme Momo Youssouf, Riad Nouri (qui sera aussi son adjoint), Cédric Avinel, ou encore Andy Delort, l’ancien attaquant de Wigan, Nantes, Nice, Montpellier, du MC Alger notamment mais qui avait surtout lancé sa carrière au sein de l’ACA. Véritable supporter du club depuis toujours, il a surpris tout le monde en signant chez les « Rouge et Blanc » et explique sa décision : « L’ACA, c’est le club de mes débuts et le club de mon cœur. Depuis que j’ai quitté le club, je le suis et je regardais tous ces résultats chaque week-end. La situation du club a fait que j’ai pris cette décision d’arrêter le monde pro et revenir écrire l’histoire ici ».



Ses performances en R2 seront en tout cas observées avec attention pour un attaquant qui avait notamment marqué 16 buts en 32 matchs sous les couleurs de l’OGC Nice, il y a trois saisons de cela ! D’autres jeunes du centre de formation, des plus aguerris de la N3 mais aussi des joueurs de l’ACA Futsal ont également rejoint le club qui aura pour ambition de rejoindre un niveau plus conforme avec son glorieux passé.