Football - Soir de reprise pour l’AC Ajaccio devant plus de 300 supporters

L'AC Ajaccio a repris le chemin de l'entrainement ce jeudi soir au stade de Pietralba (photos Paule Santoni)
« Mai Morti », la banderole inscrite en rouge et blanc sur les hauteurs du stade de Pietralba résume bien l’état d’esprit des supporters, joueurs et nouveaux dirigeants de l’AC Ajaccio qui se sont battus pour sauver le club de la disparition. Fini les fastes du passé, la vingtaine de joueurs de l’effectif amené à évoluer en R2, a repris l’entrainement ce jeudi 11 septembre à seulement trois semaines de leur première rencontre de championnat du côté de Furiani. Une reprise très attendue devant plus de 300 supporters enthousiastes avec banderoles et fumigènes comme aux plus belles heures du club rouge et blanc.
Anthony Lippini : « Le championnat sera loin d’être facile »
Nommé, il y a quelques jours à peine, Anthony Lippini, le nouvel entraineur exprimait son émotion : « C’est une fierté pour moi car j’ai une histoire particulière avec le club et en m’accordant cette confiance, cela me touche et j’espère le rendre du mieux possible » avant d’évoquer les difficultés qui l’attendent : « Il va y en avoir énormément, cela fait partie du jeu. Le plus important va être de rester humble et de travailler dur pour faire revenir là où le club le mérite. Le championnat sera loin d’être facile mais on va s’atteler à travailler pour être compétitif et revenir à notre niveau. Les joueurs qui ont connu le Régional vont être très important, il va falloir trouver une cohésion entre les anciens pros et ceux qui ont joué à ce niveau. Concernant les objectifs, je ne me suis jamais fixé de limite, mais c’est délicat de se fixer des objectifs. Le plus important c’est déjà d’être en vie et de fédérer les gens autour de ce nouvel effectif ».
La sensation Andy Delort
Dans son nouvel effectif, Anthony Lippini pourra compter sur des anciens pros comme Momo Youssouf, Riad Nouri (qui sera aussi son adjoint), Cédric Avinel, ou encore Andy Delort, l’ancien attaquant de Wigan, Nantes, Nice, Montpellier, du MC Alger notamment mais qui avait surtout lancé sa carrière au sein de l’ACA. Véritable supporter du club depuis toujours, il a surpris tout le monde en signant chez les « Rouge et Blanc » et explique sa décision : « L’ACA, c’est le club de mes débuts et le club de mon cœur. Depuis que j’ai quitté le club, je le suis et je regardais tous ces résultats chaque week-end. La situation du club a fait que j’ai pris cette décision d’arrêter le monde pro et revenir écrire l’histoire ici ».
Ses performances en R2 seront en tout cas observées avec attention pour un attaquant qui avait notamment marqué 16 buts en 32 matchs sous les couleurs de l’OGC Nice, il y a trois saisons de cela ! D’autres jeunes du centre de formation, des plus aguerris de la N3 mais aussi des joueurs de l’ACA Futsal ont également rejoint le club qui aura pour ambition de rejoindre un niveau plus conforme avec son glorieux passé.
