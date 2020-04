Football : PSG champion de ligue 1, Lorient et Lens accèdent. Pas de barrages pour l'ACA

"Le Conseil d’Administration de la LFP décide de prononcer le classement final de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 selon les règles déjà appliquées par la FFF pour l’ensemble des championnats.

Le classement final en Ligue 1 Conforama est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues."





En Ligue 1 Conforama, le classement final est le suivant :

1 - PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2 - OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3 - STADE RENNAIS F.C. 1,79

4 - LOSC 1,75

5 - O.G.C. NICE COTE D’AZUR 1,46





Le classement final de Domino’s Ligue 2, où tous les matchs de la 28ème journée ont été joués, est donc le suivant :

1 - F.C. LORIENT BRETAGNE SUD 54

2 - RACING CLUB DE LENS 53

3 - A.C. AJACCIO 52

4 - TROYES AUBE CHAMPAGNE FOOTBALL 51

5 - CLERMONT FOOT 50





A ce propos, l e directeur général Didier Quillot de la LFP a précisé que "le Conseil d’administration a décidé d’adopter le principe de deux deux montées et de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n’y aura pas de barrages". Toulouse et Amiens sont donc officiellement relégués, Lorient et Lens promus.





Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et descentes entre Ligue 2 et National.

Le Conseil d’Administration rappelle l’objectif de démarrer la Ligue 1 et la Ligue 2 au plus tard les 22 et 23 août 2020. La date définitive de la reprise sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs (Médiapro, Canal+, Free, beIN SPORTS), et en tenant compte des décisions gouvernementales.