Football National 3 : « Le maintien reste jouable », pour le président cortenais

Et cette chance de maintien passe par trois victoires lors des trois dernières journées, en espérant dans le même temps que les concurrents directs de Corte ne l’emportent pas. « Effectivement, il y a une dixième place à aller chercher sportivement. Certes, ce sera difficile, mais nous devons finir le plus haut possible, car on ne sait jamais ce qu’il peut se passer avec d’éventuelles rétrogradations administratives. Nous devons signer trois victoires et espérer, car rien n’est encore joué mathématiquement », affirme Jacques-François Colombani, le président de l’USCC. « Mais il est vrai que nous n’avons plus notre destin entre nos mains. »



L’opération maintien débute ce samedi, à domicile, face à la formation d’Ardziv, également lanterne rouge avec 18 points. « En effet, nous recevons nos amis arméniens. Un match entre amis, mais un match qui vaut son pesant d’or pour garder espoir. Les joueurs sont des compétiteurs, ils feront tout pour l’emporter », poursuit le président cortenais.



En début de saison, Corte s’était fixé deux objectifs : se maintenir en National 3 et aller loin en Coupe de Corse, un an après avoir échoué en finale face à la Balagne. Mais l’équipe se retrouve aujourd’hui en position de relégable, après une élimination précoce en coupe régionale. « C’est une déception, bien sûr. Nous pensions avoir l’équipe pour nous maintenir et faire un beau parcours en Coupe. Cette année, nous sommes passés à côté, malgré l’excellent parcours en Coupe de France. Accueillir l’OGC Nice à Furiani en 16e de finale restera un moment marquant. Nous avons longtemps mené face à une équipe de Ligue 1. C’est une rencontre qui restera dans l’histoire du club. Mais la saison reste décevante », reconnaît-il.



Ce match de gala contre Nice aurait-il perturbé la dynamique ? « Il est vrai que les joueurs avaient la tête ailleurs les quinze jours précédents. Ils craignaient une blessure ou une suspension. Tout le monde voulait disputer cette rencontre. Après, il a fallu digérer la défaite, mais on ne peut pas tout mettre sur la Coupe de France. Cela a été une des causes, certes, mais pas la seule. » Malgré la situation sportive difficile, Jacques-François Colombani souligne quelques satisfactions : « Le club se porte bien. Les finances sont saines et le projet sportif progresse, notamment chez les jeunes. Chaque année, nous passons devant la DNCG sans difficulté. Le club est sain, maintenant il faut espérer que nous pourrons nous maintenir. Les joueurs sont motivés, ils vont jouer le coup à fond. »



Corte avait accédé au CFA2 en 2004, après sa fusion avec Corti-Castirla, et y était resté dix saisons. Redescendu au niveau régional, le club avait retrouvé le National 3 en 2020, déjà sous la houlette de David Faderne, arrivé en 2015. Aujourd’hui, les « Verts » jouent leur survie à ce niveau, et le président lance un appel aux supporters. « C’est un moment difficile, le club a besoin de son public. J’espère que les gradins de Santos Manfredi seront bien garnis ce samedi pour encourager l’USCC et l’aider à décrocher cette victoire », conclut-il.



Le coup d’envoi de la rencontre contre Ardziv est prévu ce samedi à 15 heures. Corte se déplacera ensuite à Agde le 10 mai, avant de conclure la saison à domicile face à Aigues-Mortes, le 17 mai à 18 heures.