Football N3 : Furiani renoue avec la victoire, le GFCA s'arrache sur la fin

Après un petit coup de mou marqué par deux défaites et un nul, les joueurs de Patrick Videira ont certes peiné face au Cannet, mais ont empoché 3 points très précieux au classement, reléguant les azuréens, exempts ce week-end, à 7 points et à 3 matchs de la fin du championnat.



Après avoir mené au score 2 – 0 grâce à des réalisations de Feliciano (33e) et Boucharoud (50e), les protégés du président Ferroni ont été rejoints par leurs adversaires 2-2 à 10 minutes du coup de sifflet final. Un dernier coup de collier a permis aux Corses et à Teixeira d’arracher la victoire à la … 90e.





A Mezzavia, le GFCA qui restait sur une belle série a souffert. Longtemps mené au score par le FC Côte Bleue, les "Diables Rouges" se sont arrachés sur la fin, s'imposant 2 - 1 à la (90+4e)! En attendant le résultat du Gallia demain à Mandlieu, les Ajacciens prennent provisoirement la 3e place.



27e journée

AS Furiani Agliani 3 - 2 Cannet Rocheville

GFCA 2 - 1 Côte Bleue

Mandelieu - Gallia (dimanche 16 heures)

US Corte - ACA (dimanche 18 heures)