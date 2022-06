Football : Les U17 de A Squadra Corsa vainqueurs en Catalogne

Le projet avait été lancé en mai dernier à Corte. La désormais célèbre Squadra Corsa disposerait d’ici peu d’une squadra junior, A Squadra corsa di l’avvene. Confiée aux coachs Patrick Leonetti et Jean-Marie Ferri, la composition de celle-ci était passé par une séance de détection de joueurs nés en 2003, 2004 et 2005. Ce projet avait notamment pu voir le jour grâce à l'aide de l'Université de Corse et de l'US Corte.

Ce samedi 11 juin première rencontre donc pour nos U17 qui affrontaient à Empuriabrava, une des plus grandes marinas résidentielles au monde à environ 40 km de la frontière Franco-Espagnole, une sélection de Catalogne en Espagne. Si nos représentants concédaient l’ouverture du score sur coup de pied arrêté, ils égalisaient juste avant la pause par Fosse. En seconde période les Corses faisaient le jeu et inscrivait logiquement un nouveau but, le but de la victoire par Barboni.

Il faut souligner l’excellent état d’esprit qui a prévalu durant toute la rencontre. De bons débuts donc pour ces jeunes à la grande joie du président Dédé Di Scala et des entraineurs Patrick Leonetti et Jean Marie Ferri.