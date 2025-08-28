Football : Les Sudistes en ordre de marche

Si la Coupe de France, le 7 septembre, va sonner officiellement l'entame de la saison, les championnats régionaux vont revenir le 21 septembre. A quelques encablures du coup de sifflet qui lancera l'exercice 2025-2026, CNI a effectué un tour d'horizon du secteur Grand Sud. En Régional 1, le Sud Fc après avoir manqué de pas grand chose son maintien dans la poule Méditerranée de N3, retrouve l'élite régionale. A l'évidence le club du président Yves Marchi dont la direction de l'équipe fanion a été confiée à Pierre Mariotti voudra stopper cette spirale. Une formation qui a perdu au cours des dernières semaines de nombreux joueurs et non des moindres, mais qui ne manque pas de qualité sera à suivre de près d'autant que l'expérience engrangée en N3 sera précieuse dans un championnat qui s'annonce relevé.

De son côté la SVARR valeur sûre des dernières saisons, sur le podium des trois derniers championnats et possédant la particularité d'avoir battu toutes les équipes accédantes, fera partie des prétendants au moins au podium voire plus.... si affinités. L'équipe du Valincu, désormais présidée par Jérôme Santucci, possède une nouvelle fois un bel effectif toujours confié à Pierre Nironi. Une SVARR qui devra éviter, toutefois, certains trous d'air pour ne pas avoir de regrets en fin de saison.

Enfin l'AS Porto-Vecchio du président Fred Montanaro a choisi de faire dans la stabilité avec un effectif qui a enregistré très peu de départs mais à l'inverse s'est renforcé avec des joueurs de qualité à des postes clés dont l'ancien Cortenais Stan Segarel. Cinquièmes la saison passée, les Moustiques ont la volonté d'asseoir rapidement le maintien pour ne pas vivre une saison stressante. Une ASPV qui a décidé de se projeter un peu plus sur le temps long et qui pourrait être un très intéressant outsider.

INTER: Les ambitions de la JSB, l'arrivée des Moustiques "B"

En Régional 2, du côté de la Cité des Falaises, le club de Bonifacio a vu l'arrivée à la tête de l'équipe Edmond Ibayi. Les Bonifaciens qui vont miser cette saison sur l'atout jeunesse voudront confirmer leur bon parcours de la saison écoulée où ils ont échoué à un une toute petite unité de l'accession en R1. De là à faire de la JSB un prétendant sérieux à une place dans l'ascenseur montant à l'étage supérieur il y a un pas que l'on peut aisément franchir.

A l'échelon inférieur à savoir le Régional 3, la B de l'ASPV championne de Corse de R4, entraînée par José Tafani, franchit un nouveau cap et va se frotter à un championnat qu'elle découvre. Une équipe jeune pétrie de qualité et qui devrait tirer son épingle du jeu dans ce championnat.

Enfin en Régional 4, deux équipes défendent les couleurs du Grand Sud avec le FC Sotta et le dernier né des clubs du secteur l'AS Rocca-Taravu qui évoluera sur la pelouse synthétique du stade de Ciniccia à Levie..

GAP