Football - La Coupe ne sourit pas aux clubs du Grand Sud

Le choc de ce tour entre clubs de Régional 1 mettait aux prises, samedi soir, les deux relégués de National 3 à savoir l'USC Corte et le Sud FC. Au terme du temps réglementaire les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 0-0. Les tirs au but étaient nécessaires pour connaître le vainqueur et dans cet exercice de précision les Cortenais se montraient plus adroits et l'emportaient 4 tirs au but à 2.

De son côté, l'ASPV, autre pensionnaire de l'élite régionale, se déplaçait à Borgu pour y affronter l'équipe de Ponte-Leccia-Merusaglia évoluant en R4. La rencontre a été reportée en raison du décès de la mère de l'entraîneur porto-vecchiais Jérôme Andreani.





En Coupe de Corse, la formation de l'AS Rocca-Taravu (R4) recevait la Costa Verde (R2) à Levie. Les Lévianais ont tenu la dragée haute aux joueurs de la Costa Verde jusqu'à la mi-temps atteinte sur le score de 1-1 avant de céder lors de la deuxième période à l'issue de laquelle les visiteurs s'imposaient 5 buts à 2. Quant à la rencontre entre le FC Sotta (R4) et l'AC Ajaccio (R2) qui était programmée au stade Gaby Muzy, elle ne s'est pas déroulée en raison d'un nouveau forfait des Acéistes, après celui en Coupe de France