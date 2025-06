Football - L'incroyable aventure de Jean-Michel Cavalli au Kosovo avec le FC Prishtina

Un championnat en pleine évolution

Un championnat dont le niveau ne cesse d’augmenter selon ses dires : « C’est un championnat en pleine évolution, avec un football de qualité de type balkan. C’est un football qui est basé sur la technique et sur la tactique. C’est une très bonne école, qui n’est autre qu’une partie de l’ancienne Serbie, celle des Susic, Hadzibegic, Bazdarevic… Mais c’est aussi un football avec une certaine connotation latine. Le niveau de leur championnat élite correspond à un mix entre équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 et qui ne cesse d’augmenter ».



Le football kosovar sort d’ailleurs de plus en plus de joueurs de talents, comme par exemple Edon Zhegrova, le jeune ailier de droit du LOSC qui s’est notamment illustré en phase de poule de la Ligue des Champions 2024/2025. : « Ce très bon joueur est issu du centre de formation de Prishtina. Il a grandi dans ce club et nos chemins se croisent aujourd’hui, car il est à Lille, le club qui m’a révélé dans le monde du football professionnel ». Reste à savoir maintenant si le coach insulaire poursuivra ou non son aventure du côté du Kosovo : « Les choses ont changé, puisque maintenant le club est qualifié en Coupe d’Europe. Je suis actuellement en réflexion, mais je ne sais pas du tout de quoi l’avenir sera fait ».



Le baroudeur insulaire, qui n’a quasiment jamais connu de saison blanche, poursuivra-t-il l’aventure à Prishtina ou prendra-t-il la direction d’une nouvelle contrée ? « J'aime ces mariages improbables comme avec Prishtina. Celui d'un mec de 67 ans qui drive une équipe de 22 ans de moyenne d'âge avec un tas de profils. Je puise mon oxygène là-dedans, dans ces jeunes, à l'écoute et un pays plein d'enthousiasme qui veut vivre après tout ce qu'il a vécu. Tu ne viens pas pour le pognon au Kosovo, mais l'humain, l'aventure et transmettre ce que le foot t'a donné. Il y en a qui veulent être coachs, mais pour rester l'après-midi dans leur jardin... Si le FC Pristina m'offre l'Europe, même un tour préliminaire de Ligue Conférence en Irlande, je les rembourse demain ! » avait-il notamment déclaré à nos confrères de l’Équipe à son arrivée au Kosovo. Réponse ces prochains jours…