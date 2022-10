Football Grand Sud : la SVARR tient tête à la réserve borgaise

Côté terrain les joueurs du Valincu et les réservistes borgais se sont séparés sur le score de parité de 1 à 1 à l'issue d'un match de bonne facture.

Les clubs de l'extrême sud étaient, bien entendu, en lice en Régionale

2 avec le derby entre la JS Bonifacio et l'AS Porto-Vecchio au stade Antoine

Tassistro, alors que le Sud FC, également, auteur d'un bon début de saison

affrontait, à Sainte-Lucie, la réserve du FJEB.





A Bonifacio, les Moustiques se sont imposés 1 but à 0, à l'issue d'un match tendu. les Sudistes pour leur part ont disposé de la réserve du FJEB sur la marque ample de 4 buts à 1.





Enfin pour le compte du deuxième tour de la Coupe de France féminine les

Moustiques évoluaient sur le terrain du FC Balagne. Les joueuses de la

Cité du Sel se sont qualifiées 5 buts à 0.