Football Grand Sud - Le Gallia Lucciana domine le Sud FC

Week-end pas très copieux pour les équipes du secteur Grand Sud, mais pour autant le programme était alléchant avec, samedi en soirée, en National 3, pour le compte de la 22e journée de la Poule J, le derby retour entre le Gallia Lucciana et le Sud FC. Une rencontre qui valait son pesant d'or pour les deux équipes en lutte. Un match que les Luccianais ont remporté 3 buts à 1. Un revers qui permet à Lucciana de s'éloigner un peu plus de la zone dangereuse au sein de laquelle les Sudistes demeurent, plus que jamais, englués.





Ce même samedi, l'ASPV, cette fois pour le compte du championnat de Régional 1 rendait visite au leader Gazier déjà assuré d'évoluer en N3 la saison prochaine. Sur la pelouse de Mezzavia, les Moustiques ont tenu tête au GFCA durant la première période avant de s'effondrer lors du second acte pour finalement subir une lourde défaite 5 buts à 1..

Enfin toujours en R1, la SVARR,dauphin du GFCA, rendait visite, cet après-midi, au FJEB en lutte pour le maintien. Les joueurs du Valincu se sont inclinés 2 buts à 0.