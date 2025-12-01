Football Grand Sud - La SVARR confirme son statut

Un succès remporté 2 buts à 1 sur le terrain de la réserve du FC Balagne. Une victoire importante face à un bel ensemble balanin et de bon augure avant le choc dimanche prochain face à Bastelicaccia au stade Jacky Santucci.

Autre succès important, mais dans le bas du tableau, cette fois, pour le Sud FC face au FJEB. Les joueurs de Pierre Mariotti se sont imposés 3 buts à 0 et se rassurent dans cette première partie du championnat.

De son côté Porto-Vecchio se déplaçait à Corte avec une équipe très diminuée. Les Moustiques n'ont pas tenu la distance et se sont inclinés 4 buts à 0.







On jouait, également, pour le compte des 16es de finale du Challenge Stra. La surprise du jour est venue de l'élimination à domicile de la JS Bonifacio, une des équipes en forme du championnat de R2, éliminée aux tirs au but (4-3) par le Capi Corsu évoluant à l'échelon inférieur. Le duel des réserves entre le FJEB et l'ASPV toutes deux pensionnaires du championnat de R3, a tourné à l'avantage des Bigugliais 2 à 1. De son côté le FC Sotta (R4) qui recevait le Gallia Lucciana (R2) au Pruneddu a été sèchement éliminé 4 buts à 1. Enfin l'AS Rocca Taravu (R4) qui devait recevoir Cargèse (R2) à Levie s'est imposée sans coup férir par forfait.