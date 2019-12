Football : Stéphane Rossi nommé entraîneur du Stade Olympique Choletais

Le club du président Benjamin Erisoglu était sans entraîneur depuis le départ d’Erol Malkoç, pour raisons personnelles. A 55 ans, Stéphane Rossi retrouve donc le championnat National, une compétition qu’il connaît bien pour y avoir "coaché" durant plusieurs années le CA Bastia. Son objectif sera de porter son nouveau club le plus haut possible. Le SO Choletais est actuellement 11ème de ce championnat de National avec 22 points, à 11 points du leader Dunkerque qui lors de la dernière journée, le 20 décembre l’a étrillé à domicile 0 – 4 et à 7 points du premier relégable.Stéphane Rossi qui aura pour adjoint l’ancien professionnel Steve Savidan, qui "coachera" aussi la réserve en R1, entamera son nouveau challenge le 31 décembre, jour de la reprise de l’entraînement après cette trêve hivernale.Le président Erisoglu s’est dit convaincu du discours du Corse qu’il a rencontré la veille de Noël. « Je cherchais un vrai patron, quelqu’un d’expérience, qui connaît le championnat, qui ait déjà vécu une montée, et qui sache gérer un vestiaire».CNI souhaite une pleine réussite à Stéphane Rossi dans son nouveau challenge.