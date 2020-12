Fonds Suminà 4 de Femu Quì : mobiliser son épargne pour servir l'économie corse

« C’est une chance pour la Corse de disposer de ce genre de structures spécialisées dans l’investissement dans les PME » lance Ghjuvan Carlu Simeoni, directeur général de Femu Quì Ventures. Société de gestion de portefeuille agréée - ce qui est de plus en plus rare en région, « elle fait partie des atouts de la Corse » assure t-il. En effet, le fonds est aujourd’hui capable d’apporter jusqu’à 2 millions d’euros par opération aux entreprises insulaires. De quoi les accompagner durablement sur la route du succès.En 2020, malgré la crise, Femu Quì a d’ailleurs réalisé cinq millions d’investissements sur plusieurs opérations en faveur notamment de l'entreprise de matériel médico-chirugical Médicorse ou de l’hôtel E Caselle. Pour 2021, elle entend bien poursuivre sur sa lancée, grâce à la nouvelle collecte organisée jusqu'au 31 décembre dans le cadre du FIP Suminà n°4.« Souscrire à ce FIP, c’est donner à son épargne un impact local » explique Ghjuvan Carlu Simeoni. « On s’adresse à des gens qui veulent s’intéresser à l’objet de leur épargne » poursuit-il. Un choix « responsable » mais qui joue aussi la carte de sécurité : « Femu Quì a trente ans et a vocation à continuer et à s’inscrire dans le paysage de manière durable » souligne le directeur général. Avec, cerise sur le gâteau, le petit cadeau fiscal que constitue la réduction d’impôt.Avec la crise, une baisse de la collecte est-elle à craindre cette année ? Ghjuvan Carlu Simeoni joue la prudence : « Plusieurs facteurs changent les paramètres et on ne peut pas anticiper le comportement des épargnants ». Car outre le contexte économique tendu, cette année la réduction d’impôt baisse, passant de 38% à 30% maximum. Néanmoins, Femu Quì se veut optimiste : « En accompagnant les entrepreneurs tout au long de la crise, l’équipe a développé une certaine sérénité par rapport à l’avenir » assure le directeur général. Elle compte donc sur son engagement et son expertise, doublement couronnés par le label « relance » mis en place par l’État qui fournit une garantie partielle de capital aux épargnants et par l’agrément « entreprise solidaire et d’utilité sociale » qui consacre l’ensemble de sa démarche.La clé de la réussite ? Femu Quì revendique « une certaine sélectivité » dans les dossiers retenus et « un accompagnement en proximité ». Si les réussites de la bière Pietra et du groupe de pisciculture Gloria Maris ne sont plus à démontrer, on peut citer les exemples de la boulangerie Maison Ghisoni-Mariotti ou du groupe Gérin, que le fonds juge « très prometteurs ».Ce dernier, basé à Furiani et spécialisé dans les secteurs de la menuiserie aluminium et de la métallerie, a pu bénéficier de l’accompagnement de Femu Quì dès 2012 : « Nous avons voulu instaurer une nouvelle dynamique et Femu Quì nous a soutenu et financé » raconte le dirigeant Cyril Gérin. L’an dernier, le FIP Suminà 3 leur a de nouveau permis d’entamer une nouvelle phase de développement. Un partenariat indispensable pour cette structure qui compte aujourd’hui 25 salariés. Car ce qui fait la différence « c’est la logique d’arbitrage, qui n’a rien à voir avec une banque traditionnelle » précise l’entrepreneur. « Nous avons fait le choix de nous axer sur des activités innovantes et Femu Quì est un partenaire essentiel » conclut-il.