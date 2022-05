Folelli : les nouvelles installations qui métamorphosent le club de tennis ont été inaugurées

Crée en 1985, le club de tennis de Fulelli compte environ 200 adhérents. "Nos adhérents ont entre 3 et 80 ans et la répartition entre jeunes et adultes est quasiment égale. indique Anthony Zaru la présidence du club depuis 2004, Nous avions 3 terrains de tennis extérieurs, mais les aléas de la météo ne nous permettaient pas de pratiquer toute l'année. Nous avions la volonté d'offrir à nos adhérents un court qui puisse les accueillir même par temps de pluie."



Après quelques difficultés engendrées par la crise sanitaire, les travaux de construction se sont poursuivis pour finalement mettre à disposition des adhérents, 3 autres terrains de tennis. A présent, le club est doté d'une nouvelle installation couverte, attenante aux 3 courts déjà existants. Une structure métallique vient recouvrir un terrain de 8mx16 en béton poreux, cette surface abritée va permettre aux joueurs de s'adonner au plaisir du jeu toute l'année.



D'autres aménagements ont vu le jour. Il s'agit de 2 terrains de beach tennis. De dimensions identiques aux autres surfaces de jeu, ces nouveaux espaces ensablés sont très complémentaires, et avec l'arrivée de la saison estivale, il y a fort à parier que ces 2 courts seront pris d'assaut.



Avec ces récents équipements, le club comptabilise au total 6 terrains, ce qui constitue un véritable complexe sportif, dont le coût total des travaux s'élève à 360.000 euros. Ce projet s'est concrétisé avec l'aide financière de la Collectivité de Corse, de la commune de Penta-di-Casinca, de la Ligue Corse de tennis, et des fonds propres du club.



Un championnat national de beach tennis cet été



Organisateur de tournois de beach tennis pendant 7 ans, le club avait dû y renoncer compte tenu de difficultés liées à l'ensablement de la plage. "Le beach tennis est une pratique qui existe depuis de nombreuses années. Après avoir organisé des championnats de Corse sur la plage de Fulelli, nous ne pouvions plus accueillir les participants, car les conditions naturelles de la plage de plus en plus réduite et moins ensablée étaient problématiques. C'était mission impossible pour l'organisation d'un championnat" confie Anthony Zaru. Mais rien n'est impossible pour le dynamique président du club, qui recevra les meilleurs joueurs français de beach tennis lors d'un championnat qui se déroulera les 24 et 25 septembre prochain.

Cet événement 'le beach tennis 1000' sera un tournoi national dont dont le vainqueur se verra attribuer une dotation financière de 1000 euros. Chaque participant pourra désormais fouler les nouvelles installations prévues à cet effet. L'engagement sans faille du président, de son équipe, et une commune à l'écoute en font le seul club de Haute-Corse à disposer d'un court couvert et de 2 terrains de beach tennis. Le Tennis Club de Fulelli,un club qui donne l'avantage à tous les joueurs.