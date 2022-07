Folelli : Une 1ère formation décennale des chasseurs en salle.

Dans les mois et les années à venir, d’autres séances décentralisées seront programmées à travers la Corse par les 2 fédérations des chasseurs. Comme pour la séance de Folelli, les chasseurs devront s’inscrire pour cela sur le site internet de leur fédération.Pour y participer, le chasseur de Haute-Corse doit nécessairement s'inscrire sur le site de la fédération des chasseurs . Les chasseurs de Corse-du-Sud pourront aussi le faire avant la fin du mois sur leur propre site. Une fois inscrit il conviendra au chasseur de choisir d'effectuer sa formation ou en ligne ou en présentiel, comme ce fut le cas à Folelli ce samedi 2 juillet qui constituait la première séance du genre. Des séances décentralisées dans toute l'île seront ainsi programmées dans les mois et les années à venir. À ce jour près de 400 personnes se sont déjà formées individuellement en passant par internet. La FDCHC encourage vivement les chasseurs à effectuer sans trop attendre cette petite formation utile et salutaire avant d'être obligatoire.Le nombre d’accidents de chasse en France a diminué de 41 % depuis 20 ans. Et il continue de baisser toujours plus, tout comme en Corse où heureusement les cas mortels sont de plus en plus rares. « Cependant, un seul accident est encore de trop et la sécurité est devenue de plus en plus le souci constant de chaque chasseur» souligne la Fédération. Le monde de la chasse a ainsi lui-même demandé à ce que la loi impose une formation minimale à tous ses pratiquants. Cette loi, qui est sortie le 24 juillet2019, précisée par arrêté en octobre 2020, instaure une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs. Ceux-ci doivent donc suivre, tous les dix ans, une remise à niveau sur la sécurité à la chasse.La date prise en compte pour le début de cette obligation est le 5 octobre 2020, donc l'ensemble des chasseurs devront l’avoir passée le 5 octobre 2030. « Toutefois tous les chasseurs sont invités à effectuer cette formalité dans les meilleurs délais afin de s’éviter toute mauvaise surprise en 2030, année des inévitables retardataires qui s’exposeront à ne plus pouvoir faire valider leur permis de chasser » indique la Fédération. Selon elle il y aura en effet cette année probablement des séances qui afficheront complet et des problèmes possibles de connexion sur les serveurs en raison de l’affluence. La date de cette formation sera présente sur le titre annuel de validation du chasseur à partir de la saison suivante.Cette formation est un rappel des gestes et des comportements de sécurité élémentaires à adopter aussi bien en action que hors action de chasse : lorsque l'on rencontre un usager de la nature non-chasseur, l'adaptation de l'arme au gibier chassé, etc. .... Elle est composée de 4 modules : bilan national des accidents de chasse, analyse/Reconstitution d'accidents réels, consignes de sécurité individuelles et éléments balistiques et présentation de la Fédération des Chasseurs et de la réglementation dans notre département.Seuls les chasseurs ayant validé leur permis dans le département pour la saison en cours ou celle d’avant peuvent passer cette formation dans ce même département.Cette formation bien qu’obligatoire n'est pas un examen et elle est gratuite.« Le chasseur peut choisir de suivre cette formation des deux manières au choix » précise Christian Pietri, responsable technique de la FDCHC.« À distance, sur Internet, sous forme de modules à valider. C'est selon la Fédération des chasseurs la formule à privilégier ou en salle, en présentiel donc, sur moins d’une demi-journée en groupe. Qu’il s’agisse de la formation en ligne ou de la formation en salle, l’inscription du chasseur doit se faire sur internet ». Pour s’inscrire, il suffit au chasseur de disposer de son « numéro de guichet unique », présent sur le titre de validation annuelle de son permis de chasser et d’une adresse mail.