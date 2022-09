Folelli. Les neurosciences au service du management : un cycle de conférences pour "élever son business au-delà de ses limites"

C'est à l' hôtel San Pelligrinu à Fulelli que se tiendra ce plan de formation singulier. En 3 jours, du 24 au 26 septembre, des intervenants qualifiés dans les domaines du management , du leadership et de la vente s' activeront à partager leurs expériences et surtout à donner les clés pour développer une activité entrepreneuriale et renforcer son Mindset . Cette appellation Mindset trouve son origine aux États-Unis , il y a une trentaine d'années et est utilisée pour mettre en valeur la psychologie de la réussite.



L'agence de communication Sò addicte co-créée récemment par Johan Pinna , Marie Orsini et Marie-Pierre Andria , t ous 3 formés à l'Université de Corse, s'empare du concept américain pour partager leurs expériences et " faire découvrir un aspect de l'entrepreneuriat et des outils pour les entrepreneurs, dirigeants et managers de tous niveaux, qu'on ne connaît pas chez nous", souligne Johan Pinna . Ces outils s'appuient sur les neurosciences qui vont permettre aux participants de ce séminaire immersif d'aborder différemment leur cheminement professionnel et personnel.



Johan Pinna , jeune coach dynamique, débordant de vivacité, donnera la parole à 7 experts qui tour à tour interviendront pour diffuser leur vision de la sphère entrepreneuriale.

Les interventions de ces experts se déroulent sur 3 jours de 9h à 18h, le plan de formation proposé se décline autour d'activités afin de développer son business, mais aussi proposent des opportunités pour apprendre, comprendre et expérimenter autrement son activité professionnelle.



L'intelligence collective au service de la progression de chacun

Fort de son expérience entrepreneuriale, et insatiable curieux , formé aux neurosciences, Johan soutenu dans cette démarche innovante en Corse par ses collaboratrices, m et à disposition d'un public ciblé, les TPE , PME, cadres, managers et toutes personnes chargées de communication et de marketing sur un plan de formation en 3 temps, chacune de ces étapes s'inscrivant sur une journée.

L e programme étoffé présente en premier lie u ,une approche plus psychologique du management,c'est en cela qu'interviennent les neurosciences. G uillaume Attia s , expert en neurosciences interviennent en France comme à l' international, témoignera des processus décisionnels tant dans la vie professionnelle que personnelle.



Les journées qui suivent, d'autres conférenciers prendront la parole autour de thèmes variés, la vente, le management, on abordera aussi des techniques de rédaction web et d'art oratoire. Les bénéfices de cette formation de haute volée permettent aux participants l' i ntégration à un groupe d'entrepreneurs et ainsi de créer du lien.



Le face-à-face avec les experts sera l'occasion de questions, réponses qui aboutiront à des modi operandi professionnels pour optimiser les compétences de chaque participant.



L'agence Sò addicte a à cœur de mettre au centre l'accompagnement individuel dans un esprit de proximité, d' empathie et d'écoute. Le partage des compétences reconnues et complémentaires des différents conférenciers sera une opportunité pour nourrir son esprit et vivre une expérience unique. L'intelligence collective mise au service de la progression de chacun pour une finalité sans aucun doute de créativité conviviale féconde.