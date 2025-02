Florian Bohnert (SC Bastia) : « On maitrise le jeu mais on se pénalise »

Les matchs frustrants se suivent et se ressemblent pour les joueurs du Sporting, englués en milieu de tableau à la 9e place, alors qu’avec plus de maturité, de sang-froid et d’opportunisme, ils pourraient tutoyer les premières.

« L’équipe ne doute pas » souligne le défenseur Florian Bohnert. « Le groupe a l’envie aux entrainements et dans les matchs. On veut faire quelque chose mais on n’arrive pas à avancer à cause de petits détails. On maitrise souvent le jeu mais on se pénalise, on fait des fautes qui nous mettent en difficulté. Il faut arrêter de faire de petites bêtises. On veut atteindre les 5 premières places. Il reste 11 matchs donc 33 points à prendre, il y a la place pour aller chercher quelque chose. Déjà on doit rester invaincu à domicile. Il faut continuer, faire une série. On défend bien, on se crée des occasions, il faut concrétiser. Il manque les 20 dernière mètres. En tout cas le groupe ne se lâche pas ».





Le discours de l’entraineur Benoît Tavenot est le même et ne date pas d’hier. « Il y a parfois un manque de concentration, une mauvaise gestion des fins de matchs, un manque de maitrise individuelle qu’on peut d’ailleurs régler collectivement ».

Un système de jeu à changer ? « On maitrise les matchs, les contenus sont plutôt bons donc pourquoi changer ? A un moment donné ils doivent valider »

Les recrues du mercato ? « Ils manquent de rythme. Ils ne sont pas tout à fait prêts car ils n’ont que peu joué dans leur club. Nos joueurs offensifs progressent, c’est mieux mais ce n’est pas encore assez. C’est vrai que pour l’instant la saison est frustrante pour tout le monde : staff, joueurs, dirigeants, supporters. Il manque l’étincelle pour que ça bascule ».





Face aux Audoniens du Red Star 15 es a vec 26 points, le Sporting doit impérativement prendre les 3 points de la victoire. « A nous de faire le match qu’il faut, face à une équipe qui va mieux qu’au match aller »

Pour cette rencontre le technicien bastiais devra se passer des services de Tomi, blessé et Vincent, qui souffre de douleurs aux cervicales ainsi que Janneh et Meynadier suspendus. Maggiotti devrait lui réintégrer le groupe. « Il travaille sur le moyen terme. Il se donne et progresse. Il sera dans le groupe mais ce n’est pas un aboutissement. On espère le retrouver encore mieux dans quelques temps » conclut Benoît Tavenot