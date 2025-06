Finances de la Collectivité de Corse : Clash entre l'Exécutif et la droite sur le rapport de la Cour des comptes !

Des héritages à payer

« Je suis un peu surpris que ce rapport de la Chambre régionale des comptes ait pu être interprété par certains comme négatif et critique vis-à-vis de la trajectoire budgétaire de la CdC, des choix budgétaires qui ont été faits depuis 2019 », réplique en écho le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. Il rappelle à l’opposition nationaliste que le rapport court sur deux mandatures dont une où ses ex-alliés – le PNC et Corsica Libera - étaient parties prenantes : « Les choix, qui ont été initiés en 2015, poursuivis en 2019, confortés en 2021, ont été faits en ayant le souci de la cohérence budgétaire et de la préservation des marges budgétaire de la CdC, dans un contexte global extrêmement dégradé. La Chambre régionale des comptes ne dit pas autre chose ». Se concentrant sur les nombreux points positifs du rapport, il tacle « un discours catastrophique qui vient dire à l’opinion publique que nous sommes face à un mur de dettes : 1 milliard €. J’aimerais que l’honnêteté intellectuelle conduise la droite à reconnaître qu’une très large partie de cette dette est issue d’héritages et de contentieux anciens dont elle est politiquement responsable ». Et de citer : le trou de 73 millions € laissé par la mandature Giacobbi, le contentieux de 46 millions € avec la Corsica Ferries légué par la droite, la dette de 180 millions € des anciens départements à laquelle s’ajoutent 68 millions de prêts toxiques. « 350 millions € de dettes ne sont pas le fait des mandatures nationalistes. Arrêtez avec le milliard de dettes ! Nous avons remboursé par la voie de l’emprunt les dettes que vous avez contractées. Il faut le dire aux Corses ! », lance-t-il à la droite. Avant de préciser : « Ce qui compte ce n’est pas le volume de la dette, mais la capacité à rembourser cette dette. Et là nous sommes dans une situation bien meilleure que la plupart des régions et départements français. Notre ratio de désendettement est au-dessous du seuil d’alerte ».



Des choix politiques

Le président de l’Exécutif riposte méthodiquement aux critiques formulées, la veille, par le groupe U Soffiu Novu : « Vous dites qu’il faut dépenser en concurrence de ce que l’on a, donc sans emprunter. On peut le faire, y compris en se rétractant sur nos compétences propres. Si on le fait, on n’investit plus pour les SIS 2A et 2B, on n’investit plus pour l’aide au territoire, on revoit à la baisse le budget des routes et des infrastructures, l’aide au tissu économique, l’aide aux acteurs culturels... Vous dites que c’est la commande publique et les entreprises qui payent les conséquences de la dette. Non ! Dans un contexte difficile et malgré des dépenses de fonctionnement qui augmentent, mais pas de notre fait, les entreprises peuvent continuer à bénéficier des choix politiques que nous faisons de maintenir un haut niveau d’investissement. Nous sommes passés d’un total cumulé de 260 millions € à 350 millions € par an d’investissements ». Ceci dit, il indique que les efforts vont se poursuivre pour « corriger » la trajectoire budgétaire en contenant, à la fois, les dépenses de fonctionnement, l’emprunt et les investissements, « mais en gardant nos choix politiques et en priorisant sur l’essentiel ». Et en cherchant de nouvelles recettes à travers des co-financements et les fonds européens. « Aller chercher l’argent là où il est, c’est un combat politique ! ». Dans son viseur : « le gisement fiscal énorme » que représente la fiscalité sur la spéculation immobilière et les recettes de TVA. « En quelques années, la bulle immobilière est passée de 1,1 milliard à 2 milliards €, sur laquelle nous ne prenons pratiquement rien ». Idem sur la TVA qui a explosé : « Nous pourrions prendre beaucoup plus dans le cadre d’un pacte budgétaire, fiscal et financier avec l’État ». Et de conclure : « La CRC ne pointe aucun fait caractéristique d’une dérive, aucune anomalie grave. Ses recommandations sont, pour l’essentiel, techniques, et, pour la plupart d’entre elles, ont déjà été mises en œuvre ».