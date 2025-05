Finale de la coupe de Corse de football : La Balagne garde sa couronne

Stade Santos Manfredi, FC Balagne : 3 SC Bocognano-Gravona : 0 (1*0)

Buts : Raoul (s.p. 7e), Ramdani (56e) et Cropanese (90e) pour la Balagne.

Arbitres : M. Delaloy assisté de MM. Tadlaoui et Alexie ; 4e arbitre, Mme Richter

Avertissements : Dos Santos Pinhero (28e et 65e) pour la Balagne ; Fieschi (35e), Biancardini (57e) et Lize (89e) pour Bocognano.

Exclusion au FC Balagne : Dos Santos Pinhero (65e)





FC Balagne

Guerin, Dos Santos Pinhero, Raoul, Santucci, Akanni, Martelli, Kran, Imamali, Ramdani, Cropanese, Leandri, Bouzin, Bettahar, Navarro-Flores.





SC Bocognano-Gravona

Borelli, Sollacaro, Sanna, Fois, Balestracci, Fieschi, Debes, Biancardini, Uras, Vellutini, Lize, Rossi, Libbra, Satti.





Les tribunes du stade Santos-Manfredi de Corte étaient bien garnies à l’occasion de cette finale de la coupe de Corse. Une finale inédite entre la Balagne, tenante du titre, et Bocognano qui accédait pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition.

C’est sous un soleil de plomb et une chaleur estivale de 28°, malgré l’heure (17 heures), que Charles Orlanducci et Bati Gentili donnaient le coup d’envoi fictif de cette partie sous les yeux de Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, de Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse, d’Angèle Bastiani, mairesse d’Ile-Rousse, de Didier Bicchieray, adjoint aux sports de Calvi, et du président de la Ligue Corse de football, Stéphane Vanucci.





Dès l’entame de la partie, les Bocognanais se montraient plus pressants en exerçant un pressing haut sur leurs adversaires. La formation balanine qui alignait sa réserve, championne de R2, renforcée par 3 joueurs du National 2 à savoir Guerin, Cropanese et Akanni. profitait du jeu brouillon de Bocognano pour se créer la première occasion par Cropanese, véritable dépositaire du jeu du FCB. Et il faut un dégagement à l’emporte-pièce de la défense sudiste pour écarter le danger. Ce n’est que partie remise pour les hommes du président Navarro qui obtiennent un penalty dès la 7e minute de jeu. Cropanese, entre deux défenseurs, est bousculé au moment de son contrôle. Raoul se saisit du ballon et prend le jeune Borelli à contre-pied : 1-0.

Dès lors, les Balanins montent en puissance et tentent de faire le break malgré des percées sporadiques des joueurs de Bocognano qui se montrent brouillons dans le dernier geste. Les joueurs du président Risterucci ont de plus en plus de mal dans cette partie. Ils manquent d’agressivité et laissent trop jouer leurs adversaires au milieu de terrain où Cropanese monopolise tous les ballons. Malgré un jeu confus, Bocognano parvient à inquiéter à se créer une belle opportunité au quart d’heure de jeu par Uras qui peut décaler Vellutini. Mais la frappe de ce dernier passe au-dessus des buts de Guerin.





Face à un jeu décousu de la part des Bocognanais, la Balagne offre un beau spectacle en un jeu à une touche de balle et il faut une superbe détente de Borelli à la 30e pour éviter à Dos Santos Pinhero d’aggraver la marque. La réaction des sudistes est quasi immédiate. Debes trouve Vellutini en profondeur. Ce dernier entre dans les 16 mètres, mais, en bout de course, sa frappe n’est pas assez puissante pour inquiéter Guerin. En revanche, la Balagne est proche du KO à une minute de la pause. Imamali hérite du cuir et sa frappe est interceptée par Borelli au prix d’une belle détente.





En seconde période, Bocognano tente de mettre la pression sur son adversaire. Mais cela manque de motivation. Il y a trop de retenue dans le jeu et la Balagne en profite une fois encore par l’intenable Cropanese. Il déborde sur le côté gauche, donne à Santucci dont le centre au point de penalty est repris victorieusement par Ramdani : 2-0 (56e). Bocognano réagit par une frappe de Debes qui passe juste à côté des buts de Guerin (58e). Et la Balagne va terminer son match à 10 après le deuxième carton jaune infligé à Dos Santos Pinhero, suite à une grossière faute sur Sanna. Cela n’entame en rien la volonté des Balanins qui gèrent parfaitement cette rencontre.

À la 67e minute de jeu, on pense que Bocognano revient dans la partie après le but de Satti. Mais celui-ci est annulé par l’arbitre pour une position de hors-jeu, et les protestations des sudistes n’y changent rien ! La Balagne maîtrise son adversaire et inscrit même un troisième but par Cropanese dans la dernière minute de la partie. Un but qui récompense le travail incessant du meneur de jeu du FC Balagne.

La Balagne garde donc sa couronne à Corte. Un titre qu’elle conserve pour la troisième année consécutive.

Stéphane Vanucci s’est félicité de cette finale qui s’est « déroulée dans un très état d’esprit. Le score est logique. La Balagne a été plus opportuniste que son adversaire, mais Bocognano s’est bien battu. Les joueurs n’ont rien lâché. Je suis très content de l’organisation et de l’état d’esprit qui a régné sur cette finale ».