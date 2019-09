Fin du régime de sécurité sociale des étudiants : les bons réflexes à adopter dès la rentrée !

Cette réforme vise à simplifier drastiquement les démarches administratives des étudiants qui devaient jusqu’ici se réaffilier chaque année auprès d’une mutuelle étudiante.Dorénavant, ils bénéficieront de droits pérennes comme n’importe quel assuré social.

De plus, la réforme entraine la suppression de la cotisation à la sécurité sociale étudiante qui était de 217 euros par an, redonnant ainsi du pouvoir d’achat aux étudiants.

Dans ce cadre, les Caisses primaires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud invitent les étudiants, et plus largement tous les jeunes assurés, à adopter les « bons réflexes » en matière de droits et démarches.

Il s’agit aussi d’un accompagnement des jeunes publics afin de les rendre pleinement acteurs de leur santé (démarches administratives, prévention, bon usage du système).







Les modalités d’affiliation à la rentrée 2019

A compter du 1er septembre 2019, les étudiants qui étaient affiliés à une mutuelle étudiante basculeront automatiquement et gratuitement au régime général et seront rattachés à la caisse d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Ils recevront, courant septembre, un courriel de leur CPAM pour leur présenter leurs nouveaux contacts et les services proposés.





Depuis la rentrée 2018, tout étudiant débutant ses études supérieures continue d’être affilié gratuitement à son régime de protection sociale actuel, le plus souvent celui de l’un de ses parents (régime général, régime agricole ou autres régimes spéciaux). Il n’a aucune démarche particulière à effectuer, ses droits sont déjà ouverts.





Depuis la rentrée 2018, les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France et s‘inscrivent dans un établissement d’enseignement supérieur doivent s’affilier à l’Assurance Maladie. Cette démarche, à réaliser sur le site etudiant-etranger.ameli.fr, est unique et ne sera pas à renouveler s’ils poursuivent leurs études en France plusieurs années universitaires.