Fin de vie en Corse - Questions à Julie Ortusi, psychologue clinicienne en soins palliatifs

- Que pensez-vous du débat sur la fin de vie, de la possible légalisation du suicide assisté ?

- Je pense que cela pose problème. Imposer ça au corps médical, s’en remettre à lui, c’est compliqué. Il faut que cela soit bien encadré car il y a une véritable question d’éthique derrière cette loi. A partir de quand peut-on estimer que la souffrance est acceptable ou non ? Il faut que cela soit détaillé pour pouvoir trancher.



- Un patient a-t-il déjà exprimé le souhait de partir ?

- C’est très rare. La seule fois où je l’ai entendu c’est parce que le corps de la personne était vraiment arrivé à épuisement. Il y a un certain instinct de survie chez les individus. Tant qu’ils peuvent, ils ne veulent pas mourir surtout s’ils sont sous antidouleurs, parce qu’ils se rendent compte que malgré la maladie, il y a des moments de vie, d’émotion, de partage, de relation avec l’autre.



- En quoi consiste votre rôle auprès des patients en fin de vie ?

- Je suis là pour les écouter, les interroger sur leur parcours médical, leur ressenti face à la maladie et les accompagner jusqu’à leur départ. Les personnes sont très affectées psychologiquement, elles vivent leur propre impuissance, sont très angoissées. Elles posent beaucoup de questions sur la suite, sur ce qui va devenir de leurs proches, de leurs enfants. Je n’ai pas les réponses et ils ne les attendent pas vraiment. Simplement le fait d’être là, de les écouter, cela suffit à les rassurer. Il y a des émotions qui transpercent leurs regards, des moments de silence, en tant que psychologue je vis des moments privilégiés avec ces personnes.