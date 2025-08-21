CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un accident de la route fait cinq blessés 21/08/2025 Figari : quatre blessés dans un accident de la route 21/08/2025 Potabilisation de l'eau : Bonifacio entre enfin dans le XXIe siècle 21/08/2025 Arbori : un incendie détruit 3000 m2 de végétation 21/08/2025

Figari : quatre blessés dans un accident de la route


MP le Jeudi 21 Août 2025 à 19:17

Un accident impliquant deux véhicules a fait quatre blessés ce jeudi aux alentours de 18h30 sur la commune de Figari, à l’embranchement d’Ogliastrello.

13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place avec trois ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement, indique le Service d’Incendie et de Sécurité de Corse-du-Sud.

Du fait de cet accident, à 19 heures, la circulation sur la RD 859 était totalement à l’arrêt.



(Photo d'illustration : Paule Santoni)
(Photo d'illustration : Paule Santoni)




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos