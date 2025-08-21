Figari : quatre blessés dans un accident de la route
MP le Jeudi 21 Août 2025 à 19:17
Un accident impliquant deux véhicules a fait quatre blessés ce jeudi aux alentours de 18h30 sur la commune de Figari, à l’embranchement d’Ogliastrello.
13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place avec trois ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement, indique le Service d’Incendie et de Sécurité de Corse-du-Sud.
Du fait de cet accident, à 19 heures, la circulation sur la RD 859 était totalement à l’arrêt.
(Photo d'illustration : Paule Santoni)