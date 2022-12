Figari Sud-Corse : 900 000 passagers transportés en 2022

Valentine Maisetti, étudiante en école d’ingénieur sur Nice, 900 000e passagère recensée sur la plateforme,s’est montrée à la fois surprise et réjouie et n’a pas hésité à remercier chaleureusement l’initiative de la CCI de Corse qui, récemment, avait tenu à féliciter l’heureuse passagère.





Le président de la commission Grand-Sud, Jean-François Castelli, n'a pas manqué de se féliciter de ce nouveau .record. Pour lui, « les excellents chiffres traduisent l’attractivité de la microrégion et montrent également l’allongement de la saison, qui dure désormais 7 mois.

Cette évolution est le fruit d’un travail de renforcement et de création de lignes principalement en avant et après saison ».



Romain Leccia, le directeur d’exploitation de la plateforme, abondait dans le même sens à l'heure de commenter ce bel évènement : « les chiffres du mois de mai 2022 font valoir une augmentation d’environ 40% du nombre de passagers transportés par rapport à 2019, de même qu’octobre qui enregistre une hausse de 30% ».



À l’aéroport Figari Sud-Corse, qui représente près d’un quart du trafic aérien régional, on estime, en outre, que ce nouveau record pourrait être battu dès l’an prochain.

En effet, les projections laissent penser à une augmentation de 8% sur l’année 2023.



Pour cela, les services sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la saison 2023 et les aménagements nécessaires à la réception des usagers dans les meilleures conditions ainsi que l'indique Romain Leccia.

« Nous avons de nombreux projets en cours, principalement axés sur un gain en qualité pour les usagers et les personnels de la plateforme, tels que la réfection totale des sanitaires ou encore l’agrandissement des salles de départ et de la zone de tri bagages.

"A cela s’ajoute les projets et aménagements prévus dans le cadre de la démarche environnementale globale et régionale dans laquelle s’est inscrite la CCI de Corse et pour lesquels l’aéroport Figari Sud Corse s’est d’ores et déjà engagé dans les programmes « Aéro Biodiversité » pour la préservation de ses espaces naturels et « Airport Carbon Accreditation - level 2 » pour la réduction de l’empreinte carbone et de l’émission des gaz à effet de serre ».