Fièvre catarrhale ovine : la Corse peut reprendre les échanges commerciaux d'animaux

C'est une bonne nouvelle pour les éleveurs de l'ile. La Corse peut désormais reprendre les échanges commerciaux de ruminants vivants avec le continent et l'Italie. Après un long processus de validation scientifique et d'expertise réglementaire, la Commission européenne a en effet statué en faveur de la proposition de la DGAL et la région est désormais considérée comme indemne de tous les sérotypes de la maladie, à l'exception du sérotype 4, qui circule actuellement sur l'île. Cette décision ouvre de nouvelles possibilités d'échange commercial ce qui était jusqu'alors impossible en raison de la grande difficulté à se procurer du vaccin contre le sérotype 1.Cette décision a été rendue possible grâce à l'impulsion de la DRAAF de Corse, avec les DDETSPP de Haute-Corse et de Corse du Sud, le Groupement de défense sanitaire de Corse et le Groupement technique vétérinaire de Corse ainsi que la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (DGAL) qui en décembre dernier a déposé une demande de changement des statuts pour la Corse auprès de la Commission européenne.La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse organise le 22 février une réunion à destination des opérateurs professionnels agricoles concernés.