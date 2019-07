Fiera di u turismu campagnolu di Filitosa : 27 ans après

Ambiance de fête et de partage, promotion des filières agricoles et artisanales en perspective sur le champ de foire à Filitosa dont la présentation a eu lieu le 1er Juillet dernier à Guebwiller*

La Fiera di u Turismu Campagnolu, Fiera di u Taravu, sous l'impulsion du syndicat d'initiative de Suddacaro-Filitosa et sous la présidence de Rose-Marie Cesari fêtera ses 27 ans d'existence les 2, 3 et 4 août. Dans la continuité et en défendant une réflexion dynamique et ouverte sur les grands enjeux ruraux insulaires. Car comme chaque année, entre les stands, les ateliers de dégustation, les spectacles et autres animations, la manifestation déclenche le débat. À cet égard, c'est le Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) qui est partie prenante de l'initiative. Lors de cette édition, le syndicat mixte s'est donné pour sujet le tourisme rural, dans une optique de « synergies indispensables entre agriculture, tourisme, artisanat et commerce que nous devons construire afin de réussir une économie diversifiée, équilibrée et productive », résume Paul-Jo Caitucoli, président du PETR. L'étude de « conversion en agriculture bio de la coopérative menée par le lycée agricole de Sartène et par le Civam Bio », l'état d'avancement du projet de relance du pastoralisme figureront parmi les sujets de discussion.





Routes à thèmes de Méditerranée

Dans tous les cas, on va dans le sens de l'histoire contemporaine. De l'avis commun, la thématique privilégiée tient lieu de « grand débat plus que jamais d'actualité ». Les discussions corréleront progrès et toutes les nuances de la réalité de terrain. Elles déboucheront sans doute sur un programme stratégique. L'orientation est somme toute naturelle. Les réunions autour d'une table, sur des questions fondamentales, sont l'une des priorités du territoire. La foire est en résonance avec son histoire. « Depuis des décennies, le territoire du Taravu initie des démarches et des réflexions concernant le développement économique du monde rural », commente Paul-Jo Caitucoli. A l'époque, l'approche est d'entrée de jeu conditionnée par « le foyer rural de l'Alivi, la foire de Cilaccia ».





Les souvenirs correspondent à de « nombreux écrits emblématiques d'une volonté collective d'initier des modèles de développement et de lancer des expériences constructives ». Pour cette vingtseptième édition, les textes composeront un document de travail distribué à l'ensemble des participants au débat. Dans le lot, certains écrits ont produit davantage de gestes forts que d'autres. Les idées suggérées esquissent des voies alternatives. Elles seront facteur de changement. Les lignes bougent souvent depuis la vallée du Taravo. « La foire de Filitosa après celle de Cilaccia a servi de décor, chaque année, à de riches échanges, en réalité, le point de départ de démarches réussies », se félicite-t-on au sein du PETR. Là, près des menhirs, tout en songeant aux Corses d'outre temps, on se positionne aux avant-postes de la bataille s'agissant des « la relance du pastoralisme dans la vallée du Taravu, de la démarche exemplaire du veau bio de Jacques Abbatucci, du réseau européen des saveurs de Méditerranée ou Résame ,prometea,terragir » énumère-t-on.





D'une édition à l'autre de la foire, la même méthode, ajustée à la diversité des intervenants - institutionnels et privés - et des expériences vécues est à l'œuvre. Les régions voisines de l'île envoient aussi le message. « Par exemple, en 2003, lorsque nous avons choisi de travailler sur la pluralité des routes à thèmes en Corse mais aussi à travers le bassin méditerranéen », rappelle le président du PETR.





Le raisonnement prend en considération les « Routes des Sens Authentiques » alors existantes à travers le Taravu, la Costa Serena, la Castagniccia et le Sud Corse ainsi que la Strada del vino Toscane, le réseau agritouristique sarde et la Route de la lavande en Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône-Alpes. À l'époque, le Civam Bio et l'association Cap Vert apportent chacune, en guise de contribution, leur vécu bio-agritouristique et ecotouristique. Tous les arguments sont examinés. Dès lors apparaîtront les « conditions de fonctionnement et les différents atouts d'une route à thème ».





Agritourisme à l'italienne

Dans ce contexte, l'amélioration de la compétitivité du dispositif passe par la définition d'un thème fédérateur, l'appartenance à un réseau, une offre qualifiée en AOC ou IGP, sans oublier la « rigueur et le professionnalisme » des acteurs concernés. L'intérêt est de faire porter l'accent sur le bien fondé des initiatives publiques et européennes. La viabilité des projets en dépend. À Filitosa, au début des années 2000, on croit déjà à la valorisation territoriale, à la structuration d'un réseau agritouristique et au tourisme vert « qui n'est pas un ersatz du tourisme », assure-t-on.

On ne borne pas son horizon. On anticipe sur l'émergence d'une nouvelle clientèle touristique davantage séduite par la Corse de l'intérieur. La catégorie comprend le tourisme d'affaire et de croisière. Pourvu qu'il existe « une cohérence entre l'offre et la demande », insiste alors un tour operator.





Dans ce cadre, toutefois, quelques mécanismes sont grippés. Les obstacles à surmonter s'assimilent à un parc locatif insuffisant en milieu rural et à des pesanteurs administratives pour les prestataires ruraux. On préconise des solutions. Parmi celles-ci, un guichet unique pour les porteurs de projet, un manuel du porteur de projet en milieu rural, un dispositif d'aides mis en place par l'Agence de développement économique de la Corse (Adec), et des formations linguistiques.

La qualité de l'accueil dépendra pour partie de la capacité des hôtes à comprendre les touristes. Lors d'éditions suivantes, la valorisation des routes des sens occupera une place centrale. Les participants ressentiront aussi la nécessité de poser le juste diagnostic : « L'agritourisme moteur ou frein au développement agricole ? ».





Dans ce domaine les Toscans ont une longueur d'avance. Ce qui permet, tandis que l'agritourisme représente 2,5 % du tourisme insulaire d'envisager des évolutions. Si la Corse suit l'exemple de la Toscane, elle aura des transitions à assumer, « de simples structures d'hébergement et de restauration à des structures plus diversifiées incluant des animations rurales et des activités de découverte de l'agriculture grâce à la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques », explique alors un invité italien.





Une mémoire à transmettre

En 2004, la manifestation, désormais « étape du réseau des sens authentiques de Méditerranée et d'Europe » devient pour la première fois le lieu de commercialisation de produits touristiques. Le format est celui du « Week-end saveur ». Il inclut le vol, la location de voiture et deux nuits en gîte ou bien chambre d'hôte.





Entre septembre et mai, a festa di u Mele à Murzo, a fiera di a Castagna à Bocognano, a festa di l'Oliu Novu à Sainte-Lucie de Tallano et a Fiera di u Casgiu à Venaco constituent autant de bonnes raisons de voyager dans l'île.

L'agritourisme est une logique hors saison. Sur le champ de foire, on s'organise en matière de promotion et de communication, en particulier par le biais de jeux-concours. Filitosa tourne les pages avec audace, change d'appellation avec enthousiasme pour devenir aussi « Fiera di u Taravu et du même coup s'imposer comme la vitrine de ce réseau », insiste Paul-Jo Caitucoli. Au passage, la manifestation poursuit ses objectifs, entre autre, encourager les échanges entre les professionnels et le grand public, valoriser la tradition gastronomique de la vallée, sensibiliser les jeunes aux problématiques agricoles et resserrer les liens méditerranéens.





L’Alsace et sa route des vins légendaire …

Cette année c’est l’Alsace et le PAYS RHIN VIGNOBLE GRAND BALLON qui sera l’invité d’honneur avec un stand de promotion et de ventes des produits agricoles et des circuits agritouristiques autour de la route des vins. Le débat du vendredi se fera autour d’un modèle économique à trouver afin de commercialiser les paquets touristiques Alsaciens, Toscans, Sardes et Corses avec la présentation de TERRAGIR 3.

*Outre Rose-Marie Cesari et Marc Jung, Paul-Jo Caitucoli, président du PETR Taravo-Ornano-Valinco, Sartenais; Lise Du Gal, Rhin vignoble Grand Ballon, Franco Fancello, chef du restaurant Haut Rhin vignoble Grand ballon ont animé cette conférence de presse de présentation et ce nouveau rapprochement entre la Corse et l'Alsace.