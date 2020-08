Fiera di u pane di Lumiu : les 15 et 16 août

La 6ème édition de la Foire du Pain aura lieu les 15 et 16 août 2020 sur la place du village de Lumiu.

L'organisation de cette foire est particulière cette année, du fait de la crise sanitaire que nous traversons. Il est important pour nous que les gestes barrière et les mesures de distanciation sociale soient respectés afin d'assurer le bon déroulement de la 6ème édition de cette manifestation culturelle et de préserver la santé de tous.



Le nombre d'emplacement est limité.

Chaque emplacement se trouve en extérieur.

Les exposants pourront s'installer avec leur propre matériel sur la place du village.

Le rappel des gestes barrière sera affiché.

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée de la foire.





Pour ce qui est de la programmation cette fiera di u pane débutera le samedi 15 août au petit matin avec une fournée de pain, avant la messe de Saint-Marie à 10h30 suivie de la procession et d'une visite guidée des fours avant une nouvelle fournée.

Tout au long de la journée il y aura des animations, conférences, concerts, ateliers et autres manifestations.

La foire se poursuivra le lendemain avec là aussi des fournées et autres animations.