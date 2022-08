Fiera di u Focu : les arts du feu s'exposent ces 10 et 11 aout à Costa

Mercredi 10 et jeudi 11 août Costa, le plus petit village de Balagne, va accueillir une nouvelle édition de la Fiera di u Focu - Foire des Métiers de l’Art du Feu et des Artisans - un rendez-vous orchestré par des habitants du village qui souhaitaient mettre en valeur le patrimoine et le savoir-faire artisanal corse.Pour cette seconde édition, qui se tient 10 ans après la première, de nombreux exposants et artisans présenteront leur travail et leur savoir-faire. "Comme dans la précédente édition l'objectif de cet événement est de mettre en avant les métiers liés à l’art du feu, avec la présence des membres du syndicat des couteliers corses." expliquent les organisateurs. "Le public pourra assister, en direct, à la réalisation de plusieurs couteaux forgés sur place et destinés à la tombola dont le tirage aura lieu le dernier jour."Les visiteurs pourront également découvrir les réalisations des artisans tout en déambulant dans le village, se désaltérer à la buvette ou se restaurer sur place.Plus d'infos sur la fange Facebook di a fiera https://www.facebook.com/ FieraDiUFocu.Costa/