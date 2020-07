Feux de forêt : 300 militaires de la Sécurité Civile sur le terrain en Corse

En plus de service 110 sapeurs-sauveteurs du centre d’incendie et de secours (SIS) de Corse-du-Sud, prépositionnés à Ajaccio, Solenzara et Propriano et les 113 sapeurs-sauveteurs de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 (UIISC7), à la disposition du SIS de Haute-Corse, prépositionnés à l’Île-Rousse, Saint-Florent et Calenzana, 114 sapeurs-sauveteurs arment le poste de commandement du GOLFF Corse et la colonne de renfort national, colonne tactique qui peut être engagée sur demande de l’un des deux SIS. Basée à Corte, cette capacité de renfort national est assurée principalement par l’UIISC5.