Feux d'artifice, bals, fêtes du villages. Irons-nous danser cet été en Balagne ?

Les deux d'artifice du 14 Juillet

L'un des événements majeurs de l'été est sans doute le 14 juillet, et ses feux d'artifice. Mais alors que la ville de Calvi a vu l'annulation de la 18ème édition du festival Calvi on the Rocks, elle est maintenant confrontée à la même issue pour le feu d'artifice du 14 juillet. A l'Ile-Rousse, il ne sera pas tiré non plus.





Dans les villages, entre annulation et maintien des festivités

A Aregno, la Foire de l'amandier, initialement prévue du 1er au 2 août, est annulée cette année.



Le spectacle de sons et lumières de Corbara, lui aussi, ne se tiendra pas cet été. Cependant, la journée du patrimoine en septembre est maintenue, et la nuit du musée, prévue le 15 mai, est reportée au 13 novembre.



A Lumio, la foire du pain se tiendra du 15 au 16 août.



A Calenzana, la fête des enfants, à l'occasion de Notre Dame des Grâces, a été annulée alors que le festival de musiques classiques se fera fin août, mais différemment des années précédentes. Les concerts seront plus petits, avec moins de spectateurs, et ils se feront sûrement à l'extérieur.



A Pigna, les activités de l'auditorium et du théâtre de verdure ont repris depuis le début du mois de juillet, et le festival Festivoce est reporté à décembre.





Le doute persiste pour la suite de l'été

Les autres événements estivaux restent en suspens. Pour l'instant, les feux d'artifice du 15 août à Calvi et à Algajola sont annulés. Il en est de même pour les bals à Corbara, Speloncato, et Santa- Reparata-di-Balagna. Ils pourraient néanmoins se tenir, selon l'évolution de la situation sanitaire en Corse.