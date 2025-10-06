Feux d’Oletta et de Saint-Florent : la situation stabilisée

Les opérations vont se poursuivre demain, avec un important dispositif terrestre mobilisé sur le secteur d’Oletta afin de traiter les points chauds résiduels et de sécuriser le périmètre. Plus de 80 personnels seront engagés sur le terrain, appartenant au Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), au Bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 (UIISC 7) et aux sapeurs forestiers.



Ce déploiement doit permettre d’éviter toute reprise dans un secteur où la végétation reste particulièrement sensible après plusieurs jours de fortes chaleurs et de vent. Les autorités appellent par ailleurs à la plus grande vigilance dans l’ensemble du Nebbiu et des zones voisines, où le risque incendie demeure élevé.