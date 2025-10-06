CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Le 30e Tour de Corse LV Overseas à l'heure européenne 06/10/2025 Le Tour de Corse Historique,  première spéciale entre Felicetu et Occhiatana 06/10/2025 À Bastia, le PNC travaille à la construction d’un « projet d’avenir » 06/10/2025 Salon du chocolat de Bastia : un événement gourmand qui booste l’économie 06/10/2025

Feux d’Oletta et de Saint-Florent : la situation stabilisée


La rédaction le Lundi 6 Octobre 2025 à 18:50

Le feu d’Oletta est désormais fixé, tandis que celui de Saint-Florent est maîtrisé, annoncent les services de secours.
Les incendies qui ont touché ces derniers jours les secteurs d’Oletta et de Saint-Florent sont désormais sous contrôle. Selon les services de secours de Haute-Corse, le feu d’Oletta est fixé, tandis que celui de Saint-Florent est maîtrisé. Aucune reprise significative n’a été constatée dans la journée. Les marins-pompiers de Marseille et des éléments de lé Sécurité civile en renfort.



Feux d’Oletta et de Saint-Florent : la situation stabilisée
Les opérations vont se poursuivre demain, avec un important dispositif terrestre mobilisé sur le secteur d’Oletta afin de traiter les points chauds résiduels et de sécuriser le périmètre. Plus de 80 personnels seront engagés sur le terrain, appartenant au Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), au Bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 (UIISC 7) et aux sapeurs forestiers.

Ce déploiement doit permettre d’éviter toute reprise dans un secteur où la végétation reste particulièrement sensible après plusieurs jours de fortes chaleurs et de vent. Les autorités appellent par ailleurs à la plus grande vigilance dans l’ensemble du Nebbiu et des zones voisines, où le risque incendie demeure élevé.

Feux d’Oletta et de Saint-Florent : la situation stabilisée
Au total, 230 personnels — sapeurs-pompiers de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, sapeurs forestiers de la Haute-Corse, sapeurs de l’UIISC 7 et marins-pompiers du bataillon de Marseille — avaient été engagés sur les chantiers d’Oletta et de Saint-Florent.
Les deux feux avaient chacun parcouru environ 220 hectares. Le travail des équipes au sol s’était concentré sur le traitement des lisières et des points chauds.
Depuis le début des opérations, deux Canadair et un Dash avaient également été mobilisés. Les moyens aériens avaient finalement été désengagés et avaient regagné Ajaccio.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos