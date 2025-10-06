Feux d’Oletta et de Saint-Florent : la situation stabilisée

Les opérations vont se poursuivre demain, avec un important dispositif terrestre mobilisé sur le secteur d’Oletta afin de traiter les points chauds résiduels et de sécuriser le périmètre. Plus de 80 personnels seront engagés sur le terrain, appartenant au Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), au Bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7 (UIISC 7) et aux sapeurs forestiers.
Ce déploiement doit permettre d’éviter toute reprise dans un secteur où la végétation reste particulièrement sensible après plusieurs jours de fortes chaleurs et de vent. Les autorités appellent par ailleurs à la plus grande vigilance dans l’ensemble du Nebbiu et des zones voisines, où le risque incendie demeure élevé.
Ce déploiement doit permettre d’éviter toute reprise dans un secteur où la végétation reste particulièrement sensible après plusieurs jours de fortes chaleurs et de vent. Les autorités appellent par ailleurs à la plus grande vigilance dans l’ensemble du Nebbiu et des zones voisines, où le risque incendie demeure élevé.
Au total, 230 personnels — sapeurs-pompiers de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, sapeurs forestiers de la Haute-Corse, sapeurs de l’UIISC 7 et marins-pompiers du bataillon de Marseille — avaient été engagés sur les chantiers d’Oletta et de Saint-Florent.
Les deux feux avaient chacun parcouru environ 220 hectares. Le travail des équipes au sol s’était concentré sur le traitement des lisières et des points chauds.
Depuis le début des opérations, deux Canadair et un Dash avaient également été mobilisés. Les moyens aériens avaient finalement été désengagés et avaient regagné Ajaccio.
Les deux feux avaient chacun parcouru environ 220 hectares. Le travail des équipes au sol s’était concentré sur le traitement des lisières et des points chauds.
Depuis le début des opérations, deux Canadair et un Dash avaient également été mobilisés. Les moyens aériens avaient finalement été désengagés et avaient regagné Ajaccio.
-
Le 30e Tour de Corse LV Overseas à l'heure européenne
-
Depuis Ajaccio, le RN, Palatinu et l'UDR appellent à placer la sécurité au coeur des enjeux
-
Le Tour de Corse Historique, première spéciale entre Felicetu et Occhiatana
-
À Bastia, le PNC travaille à la construction d’un « projet d’avenir »
-
Salon du chocolat de Bastia : un événement gourmand qui booste l’économie