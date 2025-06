Feu de végétation à Linguizzetta : 7 hectares déjà brûlés

Sur place, une trentaine de sapeurs-pompiers sont actuellement engagés pour lutter contre les flammes. Face à l’ampleur du sinistre, des moyens en renfort ont été mobilisés et sont en cours d’acheminement pour venir prêter main-forte aux équipes déjà déployées.

Des moyens aériens ont également été sollicités pour effectuer des largages de produit retardant, afin de contenir l’avancée du feu dans cette zone de maquis particulièrement dense et sèche.

Les opérations se poursuivent en cette fin d’après-midi. Les autorités appellent à la prudence et rappellent que le risque incendie reste élevé dans le département.