Feu de Linguizzetta : 120 hectares brûlés, le dispositif reste en place

Quatre jours après le départ de feu sur la commune de Linguizzetta, en Haute-Corse, les opérations de lutte se poursuivent ce mercredi matin. Le sinistre, qui a démarré le 28 juin en fin d’après-midi, n’a pas progressé ces dernières heures, mais il reste contenu, non éteint. La préfecture de Haute-Corse indique que 120 hectares ont été parcourus par les flammes. Ce chiffre, stable depuis mardi, reste provisoire.



Le feu s’est développé rapidement dans un contexte météorologique très défavorable, combinant canicule, végétation sèche et dense, hygrométrie très basse et vent changeant, rappelle la préfecture dans un communiqué publié ce 2 juillet.



Un dispositif toujours engagé sur le terrain

Après une nuit relativement calme, un dispositif allégé mais maintenu est toujours en place. Selon le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SDIS 2B), trente agents issus des sapeurs-pompiers et des forestiers-sapeurs de la Collectivité de Corse sont engagés ce mercredi matin, avec cinq engins de lutte. Les équipes interviennent sur plusieurs fumerolles actives, localisées à l’avant et à l’arrière du front de feu. Ces zones restent difficiles d’accès, ce qui nécessite la création de layons dans la végétation pour permettre aux sapeurs-pompiers d’y accéder et d’éteindre les foyers résiduels.



La situation est jugée favorable, mais les secours ne relâchent pas la vigilance. La préfecture précise que « le feu ne progresse plus à ce stade » mais que « des fumerolles persistent ». Elles sont actuellement traitées par les moyens au sol, dans des conditions rendues plus délicates par la chaleur et les brises thermiques.



Le chantier reste sous surveillance active, et les autorités préviennent qu’une reprise du feu demeure possible, notamment si les conditions météo venaient à se dégrader. Les zones déjà traitées devront encore être consolidées dans les jours à venir. « Toutes les équipes continuent d’être mobilisées pour protéger les populations et procéder à l’extinction complète du sinistre, sous réserve du maintien de conditions favorables à la lutte », indique le préfet de Haute-Corse. Il appelle à la prudence, au respect strict des consignes de sécurité, et à la vigilance des riverains, alors que des vents sont attendus en début de semaine prochaine, dans un contexte de sécheresse prolongée. La circulation reste encadrée à proximité du secteur touché, et les services de secours demandent à la population de se conformer aux instructions données sur place.