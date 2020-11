Fêtes de fin d’année. En Corse La Poste attend jusqu’à 435 000 colis en décembre

Quatre drives pour faciliter le retrait des colis

Pour simplifier le retraits des colis dans un contexte sanitaire encore fragile, La Poste a mis en place 4 drives à Calvi, L'ile Rousse, Corte et Porto Vecchio. Sur place l'automobiliste, sans quitter le volant, suit un parcours fléché jusqu'à une table où un agent ganté et masqué, jette un coup d'oeil à l'avis de passage et aux papiers d'identité, à distance, et revient avec le colis qu'il tend par la vitre au conducteur.





Au niveau national, La Poste se prépare à traiter jusqu’à 4 millions de colis en une seule journée contre 3,1 millions en 2019.

La Poste en Corse se prépare à traiter jusqu'à 14 700 colis par jour en décembre lors des journées les plus denses de la période des fêtes. Un chiffre en augmentation du 28% par rapport à 2019 où 340 milles paquets avaient été distribués sur l'ile sur la même période."Cette année l'afflux a commencé avec deux semaine d'avance" - souligne le directeur régional du courrier de La Poste, Jean-Michel Rocca qui indique qu'à partir du 9 novembre un volume inhabituel de colis a transité par les services de La Poste corse.L'essor de la vente en ligne lié au confinement est à l'origine de cette hausse qui devrait s'accroître à l'approche de Noël : en décembre La Poste insulaire devrait prendre en charge plus de 435 000 colis.Une progression qui pourrait se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires mais qui a aussi des surcoûts. Pour acheminer en temps et heure tous les paquets, La Poste a mis en place une liaison aérienne quotidienne supplémentaire pour la Corse pendant les 3 semaines avant Noël et a presque doublé le nombre de liaisons routières insulaires. Pour faire face à cette activité exceptionnelle près de 80 saisonniers pourraient être embauchés pour épauler les facteurs, livreurs et chargés de clientèle qui assurent la livraison des colis 6 jours sur 7.