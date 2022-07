Festival du rire d'Erbalunga : l'humoriste Verino se livre sur son spectacle

- Vous présenterez à Erbalunga le 27 juillet votre spectacle Focus, dedans qu’abordez-vous ?

- C’est un spectacle de mec de 40 ans qui a des enfants, qui est conscient du monde qui l’entoure, même s’il n’est pas très joyeux mais qui en rigole quand même. Il parle de sentiments, de sensations, de joie… en tout cas c’est marrant.



- Vos thèmes de prédilection sont tirés de l’actualité, elle vous inspire ?

- J’en parle beaucoup dans mes vidéos mais dans mon spectacle pas tant. Il est un peu plus social car les sujets sont plus intemporels. Mes vidéos sont écrites en une journée, c’est amusant à faire, cela me permet d’être toujours dans l’action mais le spectacle mérite un peu plus de fond, de fouille c’est une année d’écriture. De ma cellule familiale où je raconte que je suis marié, j’ai 3 enfants, jusqu’au monde entier avec des sujets qui me touchent, je ne me cache pas de certains sujets mais ce n’est pas un spectacle d’actualité même s’il est encré dans le moment présent.



- Vous avez déjà 2 autres spectacles à votre actif, que représente ce dernier ?

- Je dirai que c’est le moi de maintenant. Le stand-up c’est vraiment quelque chose d’intime, c’est essayer d’être le plus sincère possible et le plus juste possible. Il ne faut pas mentir, mon plaisir c’est d’être complètement transparent pour le spectateur de façon à ce qu’il puisse s’engouffrer dans l’émotion que je leur délivre. On est dans un monde où tout n’est que représentation, démonstration et image donc paradoxalement c’est plus compliqué pour un stand-uper de faire son métier. Mais je pense que ce spectacle est meilleur que les autres parce que j’ai de l’expérience, que j’ai progressé et que j’ai de plus en plus de facilités à me montrer tel que je suis, à m’accepter. Là je suis au maximum de ce que je peux être, la meilleure version de moi-même, en espérant que ce n’est pas la dernière parce que je ne me sens pas non plus génial.



- Trois mots pour qualifier le spectacle ?

- Marrant, drôle et rigolo (rires). Non il n’y a pas que ça. Il est marrant avant tout ça c’est sûr. Après je vais mettre deux mots du spectacle : Mort et Bozo. Ca mérite pour les curieux de venir voir ce qu’il se passe dedans.



- Pourquoi faut-il venir le voir ?

- Il y a quand même pleins de bonnes raisons. La première c’est que j’adore ce métier, plus il y aura de monde plus je pourrai le faire. En plus je ne viens pas souvent en Corse, donc je ne suis pas sûr de revenir avant 10 ans donc c’est maintenant ou jamais.