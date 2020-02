Festival du cinéma italien : l’inédite expo d’Isa Manzi

Et l’artiste peintre, aussi à l’aise avec un pinceau, un crayon ou un stylo, nous livre une exposition magnifique et pour l’essentiel inédite, inspirée de cette édition 2020. «J’ai monté cette expo sous forme de scénario, il y a une histoire, une suite logique à ces œuvres » explique t-elle. «Un hommage au cinéma, au cinéma italien plus particulièrement bien sûr puisque mes tableaux sont sous forme de sketches, comme souvent le sont les films italiens. Mes œuvres sont donc pour la plupart inédites, créées pour ce festival. On commence avec le « Burlone » aux couleurs de l’Italie, on y trouve ensuite toute une série de portraits au fusain des participants de cette année et un casting à la bastiaise». Un hommage aussi à Fellini avec 2 toiles, «deux femmes désireuses de tourner avec le maître ». Un gros travail de recherche donc. «Je me suis amusé, j’ai travaillé avec enthousiasme et ces toiles sont très spontanées. Il y a beaucoup de gaité mais aussi un clin d’œil aux années sombre de l’Italie, à l’omerta. Quant aux paysages peints, ce sont ceux que je vois de chez moi, par-dessus la mer ».

*Dans le péristyle du théâtre

** Isa Manzi a publié plusieurs ouvrages : « Interludes », « Chance, sur le gâteau comme une cerise »…