Festival du cinéma italien de Bastia : une histoire de femmes

«Nous venons d’avoir confirmation du CNC (Centre National du Cinéma) qu’en termes de fréquentation, le festival de Bastia arrivait en 2position des 14 manifestations consacrées en France au cinéma italien. Il vient certes derrière celui de Villerupt qui attire plus de 40 000 personnes mais devance désormais celui très réputé d’Annecy » a déclaré Bati Croce, président du Festival, en ouverture de la conférence de presse ce 24 janvier à la Mairie de Bastia, partenaire de l'événement. Il faut savoir que l’an passé, le festival bastiais a été suivi par 18 000 personnes.«En effet, ce festival est dédié aux femmes et aussi à l’humour car les Bastiaise aiment la comédie » poursuivait B.Croce. «Nous avons donc programmé toutes sortes de comédies, de tous genres. La femme sera à l’honneur avec un jury, présidé par la réalisatrice et scénariste, Anne de Giafferri et des militantes culturelles. Les expositions seront l’œuvre de deux femmes, la photographe Angèle Chavazas et l’artiste peintre Isa Manzi. Des femmes aussi lors des concerts avec la Chorale italienne Sono Solo Canzonette, composée de 40 belles voix féminines, la soprano Maryline Leonetti et la chanteuse pianiste de chez Sylvie Biaggioni.Les conférences seront aussi données par des femmes : Marie-Hélène Ferrandini, de l’Université de Corse, sur les courtisanes italiennes, Laurence Aventin, spécialiste de l’art baroque et de la renaissance et la romancière sarde Milena Agus». Quant à la marraine de la manifestation, confirmation a été faite ce vendredi que ce serait bien l’actrice Nathalie Baye.Pour le reste, ce festival comprendra 24 films classés en 4 sections : Compétition (12), hors compétition (9), ciné jeunesse (2 dessins animés) et un hommage à Fellini (1). Les réalisat(rices)eurs ou act(rices)eurs seront présents lors des projections au théâtre de Bastia. (voir présentation complète dans notre précédent article : https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Un-hommage-a-Fellini-pour-la-32eme-edition-du-Festival-du-Cinema-Italien_a46835.html