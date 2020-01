Bastia : Un hommage à Fellini pour la 32ème édition du Festival du Cinéma Italien

Moschettieri del re de Giovanni Veronesi

Momenti di trascurabile felicità de Daniele Luchetti

Bentornato Presidente de Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

Croce e delizia de Simone Godano

Domani è un altro giorno de Simone Spada

Il campione de Leonardo D’Agostini

Aspromonte de Mimmo Calopresti

Nour de Maurizio Zaccaro

Ride de Valerio Mastandrea

Tutto il mio folle amore de Gabriele Salvatores

Un’avventura de Marco Danieli

Sole de Carlo Sironi

Anne de Giafferri : réalisatrice, scénariste, Présidente du jury

Coco Orsoni : comédienne, réalisatrice de courts-métrages

Isa Manzi : artiste-peintre, auteure, illustratrice

Linda Piazza : directrice de la bibliothèque patrimoniale de Bastia

Maryline Leonetti : artiste lyrique, professeur de chant, musicothérapeute

Natacha Mirande langues étrangères appliquées 1ère année

Serena Wagner licence Italien Lettres 2ème année

Chiara Matarise licence italien Lettres 2ème année

Ma cosa ci dice il cervello de Riccardo Milani

Quo vado de Gennaro Nunziante

Il sindaco del Rione Sanità de Mario Martone

Ovunque proteggimi de Bonifacio Angius

Vivere de Francesca Archibugi

L’equilibrio de Vincenzo Marra

L’ospite de Duccio Chiarini

Il colore nascosto delle cose de Silvio Soldini

Santiago Italia de Nanni Moretti

La famosa invasione degli orsi in Sicilia de Lorenzo Mattotti

Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa de Sergio Manfio

Le notti di Cabiria de Federico Fellini

Angèle Chavazas : « Quand la photo devient œuvre artistique ! » au péristyle du théâtre de Bastia.

Isa Manzi, peintre du bonheur

Ciao Italia !

Samedi 1er février 2020, à 16h, Salle des Congrès au Théâtre.

Samedi 8 février 2020, à 16h, Salle des Congrès au Théâtre.

Samedi 1er février à 20 h au théâtre

Samedi 8 février à 20h au théâtre

En cette année 2020, le grand réalisateur italien Federico Fellini aurait eu 100 ans. Aussi pour célébrer comme il se doit cette date anniversaire, les organisateurs ont décidé de présenter l’un de ses plus beaux films, « Les Nuits de Cabiria », dont le rôle principal était tenu par son épouse Giulietta Masina. Ce film sera présenté le mardi 11 février à 18 h 30 au Studio-cinéma. L’animation autour de cette œuvre sera assurée par les membres du Ciné-club de Bastia, l’occasion aussi d’un hommage à son président Marc Riolacci décédé dimanche.Le jury sera composé deJury jeuneComme chaque année, un grand prix sera également attribué par un jury jeune composé d’étudiants de l’Université de Corse, sous la direction du professeur d’Italien Alessandra d’AntonioAngèle Chavazas est reporter-photographe au journal « Corse-Matin » où ses clichés sur l’actualité régionale sont très appréciés. Jeune, au talent plus que prometteur, elle prend énormément de plaisir à photographier les paysages de notre région, notamment ceux du Cap Corse. Elle privilégie les grands formats et la couleur. L’exposition qu’elle présente a été spécialement conçue pour le Festival Italien.Isa Manzi est une artiste peintre qui exposera des toiles aux couleurs aussi vives que sa créativité durant toute la durée du Festival italien dans le péristyle du théâtre de Bastia."Ciao Italia" est une exposition itinérante sur l’histoire de l’immigration italienne en France de 1860 à 1960. Il s'agit de 16 panneaux qui retracent le parcours géographique, socio-économique et culturel des immigrés italiens en France avec des clichés et préjugés de l’époque rappelant la xénophobie dont les immigrés étaient victimes. cette exposition est en partenariat avec l'Institut Culturel Italien de Marseille et le Musée national de l’histoire de l’immigration.Jeudi 6 février à partir de 14h15 dans la grande salle du théâtre.L’association « Musanostra » participe pour la deuxième fois au Festival. Cette année, l’invitée d’honneur sera l’une des stars de la littérature italienne : Milena Agus."Splendeur et misère des courtisanes italiennes de l'Antiquité à la Renaissance", par Marie- Hélène Ferrandini, Maître de Conférences à l'Université de Corse. *« Palerme au XIIe siècle: foyer exceptionnel d’un mélange des cultures» par Laurence Aventin conférencière, docteur en Histoire de l'Art, spécialiste de la Florence de la Renaissance, mais aussi de l'art baroque.Ambiance piano-bar avec Sylvie BiaggioniDimanche, mercredi et vendredi entre les séances dans le péristyle du théâtre de Bastia, les spectateurs auront le plaisir de retrouver l'excellente chanteuse Sylvie Biaggioni. Dans une ambiance piano-bar , elle interprétera toute une kyrielle de "standards internationaux" et, bien sûr les plus belles chansons de répertoire italien.Le restaurant DI VINO, situé sur le vieux port de Bastia accueillera chaque jour les invités, les membres du jury et les bénévoles. Il tiendra la caféteria du théâtre et préparera les buffets des soirées d'ouverture et de clôture.Les soiréesLa cérémonie d’ouverture du Festival Italien sera placée sous le signe de la musique et des femmes avec la chorale « Sono Solo Canzonette», composée d’une trentaine de femmes qui interprèteront un répertoire mettan en valeur les plus belles chansons populaires italiennes.Clôture la soprano bastiaise Maryline Leonetti. Elle sera accompagnée au piano par Philippe Colin et interprètera de nombreux airs du répertoire classique, ainsi que de célèbres chansons populaires italiennes dont « Bella ciao », l’hymne du festival.Enfin, le Festival Italien proposera aussi des animations à travers toute la Haute-Corse : dans les cinémas de Furiani, d'Abbazia en plaine orientale, de Corte et de l'Ile Rousse. Deux cinéphiles et animateurs bénévoles Charly Franceschi et Jean-Charles Dionisi, animeront les séances.