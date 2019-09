Festival de la mer à Calvi avec Marc Thiercelin et Jacques Rougerie

* vendredi 27 septembre à 15h30 : rencontre des collégiens et de M. Jacques Rougerie, océanographe architecte, membre de l'académie des Beaux Arts et de l'Institut de France). Lieu collège de Calvi, salle de musique.

* samedi 28 septembre à 15h : lancement de "BALAGNE EN TRANSITION", mouvement citoyen conscient de l'importance de l'action locale pour un meilleur rapport entre l'Homme et la nature.





LE PROGRAMME EN RACCOURCI

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

A partir de 15h30 Conférence dans les salles de la citadelledu 2ème REP.

Jacques Rougerie part à la rencontre des collégiens de Balagne.

A partir de 19H APÉRO-CONCERT avec Laurie. (World Soul songs).

A partir de 20h Repas : cuisine aux petits oignons.

21h Projection avec écran dans l’eau :

Marc Thiercelin à la rencontre des peuples des mers !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Toute la journée Régate VELA CORSICA CUP.

A partir de 14h • Grand chantier naval. Construction des Objets Flottants

Non Identifiés.

• Stands « sciences et sensibilisation » avec Stareso et Mare Vivu.

A partir de 15h Olivier Dubuquoy et « Balagne en Transition », collectif citoyen

soucieux de la santé de la Terre et des rapports humains.

17h Rencontre avec Jacques Rougerie - Architecte océanographe.

18h Rencontre « Métiers de la mer » avec Marc Thiercelin.

19h APÉRO-CONCERT avec Akasha (Folk Rock).

A partir de 20h Repas : cuisine aux petits oignons.

21h30 CONCERT avec les Global Electric Bernardo (Rock décoiffant).

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Toute la journée Régate VELA CORSICA CUP

A partir de 10h30 A l’abordaaaaage ! Départ de la course d’OFNIS et théâtre.

12h30 Repas et remise des prix des ONFIS.

17h Remise des prix de la régate VELA CORSICA CUP.

Le Festival de la mer qui se déroulera à Calvi, du 27 au 29 septembre proposera un programme très varié avec des animations, des ateliers, des rencontres, notamment avec le Stareso ou encore avec Mare Vivu, projections de films et bien d'autres événements liés à la mer et à son environnement. Il y aura également des concerts avec à l'affiche: "Corsoul Spirit", "Akasha", "Global Electric Bernardo", sans oublier deux événements majeurs avec: