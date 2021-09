Festival de la BD de Bastia : Matthias Picard en version 3D avec les scolaires

Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, Matthias Picard a fondé avec d’autres dessinateurs le collectif Troglodyte. Il participe à ce titre très régulièrement au fanzine Écarquillettes et au webzine Numo.fr. Lauréat de différents concours, Angoulême, Lausanne …, Matthias Picard participe également au renouveau de Lapin, le magazine de l’Association, avec une histoire intitulée Jeanine, parue depuis en album à L’Association. En octobre 2012, il publie Jim Curious, Voyage au cœur de l’océan aux éditions 2024, une superbe exploration silencieuse des fonds marins, en 3D par les anaglyphes, qui rencontre un vif succès et traduit aujourd'hui dans plus de trente pays.





En mai 2015, contacté par Matthieu Chedid, il participe à l’élaboration du livre-disque La B.O² -M-, dessiné entre Marseille, Madrid, Prague et finalement Strasbourg. «Matthieu Chedid m’a contacté après avoir vu mon album Jim Curious. Il avait composé une musique expérimentale de 30 minutes mais ne savait pas comment la présenter à son public. Comme il avait aimé mon univers il m’a proposé ce projet de livre-disque. Ce fut pour moi une expérience de création unique». En 2019, il publie la suite des aventures en 3D de Jim Curious.





Cette fois ci, l’intrépide scaphandrier progresse à travers la jungle au milieu des singes, serpents, toucans et autres volatiles espiègles. «Jim est un petit scaphandrier qui se déplace avec sa carapace de métal. L’idée du personnage et de ses aventures me sont venues de la découverte de la 3D, la mise en relief de l’image par une paire de lunette bleue et rouge. C’est en fait un procédé simple qui date du milieu du 19ème siècle. Ce procédé m’a fasciné et m’a donné envie de créer les aventures de ce personnage, peut-être inspiré des aventures de Jules Vernes ou deTintin. Dans le 1er tome, Jim se déplaçait tout naturellement dans l’océan. Dans le 2ème volume, il est dans la jungle mais garde son scaphandre ce qui laisse un peu de mystère». Outre l’exposition* de ses planches en 3D, ce jeudi Matthias Picard a animé son premier atelier pour les scolaires à la bibliothèque centrale de Bastia. «Cet atelier consistait à apprendre à tout dessiner à partir de formes simples et à découvrir la technique du grattage d’encre sur rhodoïd, technique que j’utilise pour réaliser les albums de mon héros Jim Curious. Cette technique déroute un peu et se situe en dehors du code du dessin traditionnel. En fait on dessine en blanc sur du noir et ensuite on enlève le noir pour faire apparaitre le blanc. C’est un peu le principe de la carte à gratter».

----

*Exposition Jim Curious de Matthias Picard à la bibliothèque centrale de Bastia, espace jeunesse. Prévoir pass sanitaire et masque