Festival de "Pages en Plages" : baisser de rideau à Saint-Cyprien

Après un intermède très rock, samedi soir, avec le concert du groupe BAT, composé, uniquement, d'auteurs, le Festival a entamé sa dernière journée ce dimanche matin avec une série de conférences sur les éditions Hugo Thrillers, mais aussi Victor Del Arbol, Michaël Mention et Nicolas Lebel, avant de laisser la place, cet après-midi à Ian Manook alias Roy Braverman.Parmi les auteurs à découvrir, lors de ce festival Mickaël Mention, dont le dernier ouvrage, Manhattan Chaos, ne laisse pas indifférent.





Un livre osé

Manhattan Chaos relate le black-out du 13 juillet 1977 à New-York et met en scène la star du jazz Miles David qui vit reclus dans son appartement, ayant mis un terme à sa carrière, et se voit contraint de sortir de celui-ci pour aller se procurer sa drogue. Débute alors un périple dans le temps et l'espace au cours d'une nuit terrible.

Le livre de Michaël Mention est osé, avec un savant mélange des genres avec une certitude, il ne laisse pas indifférent. " Je suis mélomane depuis plus de 30 ans et j'ai écouté la production de Miles Davis entre 1968 et 1975, et ce durant deux ans. Quand j'ai été sollicité par les éditions 10/18 pour écrire un nouveau livre, je sortais d'une période où j'avais beaucoup travaillé et j'étais un peu à plat psychologiquement. L'idée m'est venue d'écrire un livre non pas sur les périodes fastes de Miles Davies mais sur celle sombre, de 1975 à 1980, où il est dépressif. C'était une sorte de désacralisation. En fait le challenge était de créer un scénario improbable avec ce voyage dans le temps. Dans ce livre je vise les gens qui ne sont pas intéressés par Miles Davis".



Il n'en demeure pas moins vrai qu'au bout du compte Michaël Mention a su marier avec bonheur un évident travail de recherche historique, sa passion pour la musique et un zeste de science-fiction pour aboutir sur une histoire osée, atypique et qui mérite d'être lue.

Un livre métissé à tous les sens du terme.