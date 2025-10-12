Triathlon- Adrien Pelletier remporte l'Extrême Sud Cross Triathlon

Plus de 140 concurrents étaient présents aujourd’hui sur la plage de Saint-Cyprien pour participer à la 11e édition de l’Extrême Sud Cross Triathlon.



Deux formats étaient proposés par le Sud Corse Triathlon lors de cette journée placée sous le signe de l’été indien, avec un format S (500 mètres de natation, 14 km de VTT et 5 km de course à pied) et un format M, entrant dans le cadre du championnat de France (1 000 mètres de natation, 21 km de VTT et 8 km de course à pied).



Le format M a été remporté par Adrien Pelletier, licencié du Sud Corse Triathlon, en 1h52’44. Le sociétaire du CTCA Nicolas Bulté termine deuxième à un peu plus d’une minute, alors qu’un autre licencié du CTCA, Samuel Denoeud, finit sur la troisième marche du podium en 1h58’25.



Du côté des dames, Hélène Castelli s’est imposée en 2h24’30 et a devancé Marquenet (2h29’11) et Emmanuelle Denoeud (2h34’24).



Sur le format S, force est restée à la jeunesse avec la victoire du junior ajaccien Gabin Charrère (1h06’01) du CTCA devant le cadet du Calvi XTri Léonel Mutrel et Florian Bartoli du CTCA. Chez les féminines, succès de la Calvaise Céleste Boustatin en 1h12’06.



Au niveau des jeunes catégories, le CTCA et Calvi XTri se sont partagés les premières places.