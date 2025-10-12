Triathlon- Adrien Pelletier remporte l'Extrême Sud Cross Triathlon

Plus de 140 concurrents étaient présents aujourd’hui sur la plage de Saint-Cyprien pour participer à la 11e édition de l’Extrême Sud Cross Triathlon.
Deux formats étaient proposés par le Sud Corse Triathlon lors de cette journée placée sous le signe de l’été indien, avec un format S (500 mètres de natation, 14 km de VTT et 5 km de course à pied) et un format M, entrant dans le cadre du championnat de France (1 000 mètres de natation, 21 km de VTT et 8 km de course à pied).
Le format M a été remporté par Adrien Pelletier, licencié du Sud Corse Triathlon, en 1h52’44. Le sociétaire du CTCA Nicolas Bulté termine deuxième à un peu plus d’une minute, alors qu’un autre licencié du CTCA, Samuel Denoeud, finit sur la troisième marche du podium en 1h58’25.
Du côté des dames, Hélène Castelli s’est imposée en 2h24’30 et a devancé Marquenet (2h29’11) et Emmanuelle Denoeud (2h34’24).
Sur le format S, force est restée à la jeunesse avec la victoire du junior ajaccien Gabin Charrère (1h06’01) du CTCA devant le cadet du Calvi XTri Léonel Mutrel et Florian Bartoli du CTCA. Chez les féminines, succès de la Calvaise Céleste Boustatin en 1h12’06.
Au niveau des jeunes catégories, le CTCA et Calvi XTri se sont partagés les premières places.
Deux formats étaient proposés par le Sud Corse Triathlon lors de cette journée placée sous le signe de l’été indien, avec un format S (500 mètres de natation, 14 km de VTT et 5 km de course à pied) et un format M, entrant dans le cadre du championnat de France (1 000 mètres de natation, 21 km de VTT et 8 km de course à pied).
Le format M a été remporté par Adrien Pelletier, licencié du Sud Corse Triathlon, en 1h52’44. Le sociétaire du CTCA Nicolas Bulté termine deuxième à un peu plus d’une minute, alors qu’un autre licencié du CTCA, Samuel Denoeud, finit sur la troisième marche du podium en 1h58’25.
Du côté des dames, Hélène Castelli s’est imposée en 2h24’30 et a devancé Marquenet (2h29’11) et Emmanuelle Denoeud (2h34’24).
Sur le format S, force est restée à la jeunesse avec la victoire du junior ajaccien Gabin Charrère (1h06’01) du CTCA devant le cadet du Calvi XTri Léonel Mutrel et Florian Bartoli du CTCA. Chez les féminines, succès de la Calvaise Céleste Boustatin en 1h12’06.
Au niveau des jeunes catégories, le CTCA et Calvi XTri se sont partagés les premières places.
Les classements
Poussines :
1.Angelia Camillieri (CXT) 10'35, 2. Romane Gasnier (TCGB) 10'52, 3. Giulia Franceschi (CXT) 10'52
Poussins :
1. Lucas Montheil (CTCA) 9'58, 2. Martin Rosart (CTCA) 10'22, 3. Pierre-Ambroise Descamps (TCGB) 10'26
Pupilles filles :
1. Maud Rosart (CTCA) 17'47, 2; Louise Cianfarani (CTCA) 17'57, 3. Ann'Andrea Tampigny (CTCA) 21'26
Pupilles garçons :
1. Swann Degousee (CXT) 17'30, 2. Louis Antoni (TCGB) 17'47, 3. Malo Nomary (CTCA) 18'01.
Benjamines: Lili Albouy (CTCA) 28'22, 2. Indiana Rose Desacamps (TCGB) 28'48, 3. Alina Nomary (CTCA) 30'27
Benjamins :
Tom Brunetti (CTCA) 25'23, 2. Léo Montheil (CTCA) 25'26, 3. Victor Tenoux (CXT) 26'45
Minimes filles: 1. Maellys Gomez Farro (CXT) 30'05, 2. Emma Capet (CTCA) 31'54, 3. Anna Freaud (SCT) 34'05.
Minimes garçons :
1. Timeo Dammy (CTCA) 22'43, 2. Thomas Portalier (CTCA) 23'30, 3. Baptiste Pieri -Varaldo (CTCA) 24'10.
1.Angelia Camillieri (CXT) 10'35, 2. Romane Gasnier (TCGB) 10'52, 3. Giulia Franceschi (CXT) 10'52
Poussins :
1. Lucas Montheil (CTCA) 9'58, 2. Martin Rosart (CTCA) 10'22, 3. Pierre-Ambroise Descamps (TCGB) 10'26
Pupilles filles :
1. Maud Rosart (CTCA) 17'47, 2; Louise Cianfarani (CTCA) 17'57, 3. Ann'Andrea Tampigny (CTCA) 21'26
Pupilles garçons :
1. Swann Degousee (CXT) 17'30, 2. Louis Antoni (TCGB) 17'47, 3. Malo Nomary (CTCA) 18'01.
Benjamines: Lili Albouy (CTCA) 28'22, 2. Indiana Rose Desacamps (TCGB) 28'48, 3. Alina Nomary (CTCA) 30'27
Benjamins :
Tom Brunetti (CTCA) 25'23, 2. Léo Montheil (CTCA) 25'26, 3. Victor Tenoux (CXT) 26'45
Minimes filles: 1. Maellys Gomez Farro (CXT) 30'05, 2. Emma Capet (CTCA) 31'54, 3. Anna Freaud (SCT) 34'05.
Minimes garçons :
1. Timeo Dammy (CTCA) 22'43, 2. Thomas Portalier (CTCA) 23'30, 3. Baptiste Pieri -Varaldo (CTCA) 24'10.
Triathlon M Masculins :
1.Adrien Pelletier (SCT) 1er SH 1h52'44, 2. Nicolas Bulté (CTCA) 2e SH 1h53'50, 3. Samuel Denoeud (CTCA) 1er V1/1H 1h58'25, 4. Dominique Maroselli (AT) 2e V1/2H 1h59'57, 5. Philippe Salin (ASVEL Tri) 1er V3/4H 2h00'29, 6. Henry-Hugo Biggi (CTCA) 1er JG 2h00'57, 7. Thomas Sarter (AT) 2h02'59, 8. Julien Martin (NL) 3eV1/2H 2h03'03, 9. Denis Gode (AT) 2e V3/4 2h05'29, 10.Laurent Brunetti (CTCA) 3e V3/4H 2h11'56
Triathlon M Féminines :
1. Hélène Castelli (SCT) 1ere SF 2h24'30, 2. Justine Marquenet (CTCA) 2e SF 2h29'11, 3. Emmanuelle Denoeud (CTCA) 1ere V1/2F 2h34'24, 4. Chiara-Marine Camilli (SCT) 1er SF 12 2h35'28, 5. Magali Grazzini (TCGB) 2e V1/2F 2h36'01
Triathlon S :
1. Gabin Charrèee (CTCA) 1er JH 1h06'01, 2. Leonel Mutrel (CXT) 1er CG 1h07'55, 3. Florian Bartoli (CTCA) 2e CG 1h11'18, 4. Céleste Boustatin (CXT) 1ere CF 1h12'06, 5. Geoffrey Descamps (TCGB) 1er V1/2H 1h12'46, 6. Anthony Varaldo (CTCA) 2e V1/2H 1h21'36, 7. Alice Tenoux (CXT) 2e CF 1h21'51, 8. Ilan Delclos (SCT) 2e JG 1h22'54, 9. Emeline Ferry (ICS) 1ere V1/2F 1h25'04, 10. Dumé Fattaccioli (Santamariaccia) 1ere SH34 1h27'18.
Relais :
1. Les 3 Fois Rien 1h50'34, 2. Les Océans 2h03'03, 3. Phi/Fan/Mick 2h07'58.
-
Voile - Championnat d'Europe IRC- Tour de Corse LV Overseas : Le titre européen pour Ran
-
Rugby régional - Le derby pour Lucciana
-
Football Grand Sud - L'ASPV cale en Coupe de France face à Furiani
-
Km Vertical de Casamaccioli : Sampieru Graziani et Pierre-Marie Castellani vainqueurs de la 1ère édition.
-
Erbajolo : un feu de végétation en cours en bordure de la RD14