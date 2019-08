Festival d'Erbalunga : Marc Lavoine, Jenifer et Amir arrivent

Marc Lavoine : retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie

11 Août - Théâtre de Verdure d'Erbalunga - 21h30

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir.

Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier roman autobiographique plébiscité par le public, son retour à la chanson est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public.

Le superbe album « Je reviens à toi » et le spectacle total qui l’accompagne placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.

Ce sont les Shangri-la, les rockeurs ajacciens, qui assureront la 1ère partie !





Jenifer : "On va laisser parler nos cœurs"

12 Août - Théâtre de Verdure d'Erbalunga - 21h30

"Parce que la vie est un roman plein de surprises, j’ai envie de partager avec vous, cette nouvelle aventure en deux volets.

2 tournées qui s’entrecroisent et se complètent, deux concerts différents, l'un proche et intime, comme une caresse, l'autre flamboyant et électrique, comme un rêve éveillé…

J'ai tellement hâte que l’on se retrouve, on va ensemble laisser parler nos cœurs!

Cette nouvelle page de tournée est ma Révolution, la certitude de nous retrouver Au Soleil, avec vos Mots qui résonnent.

Donnez-moi le temps de vous raconter Notre Idylle ou des Choses simples ...

Parce que 2 c’est mieux,

Parce que la vie est belle,

Parce que je vous aime !

Jenifer"



A noter que Clément Albertini, The Voice 8, assurera la 1ère partie !





Le phénomène Amir

13 Août - Théâtre de Verdure d'Erbalunga - 21h30

Révélé par l’émission « The Voice » en 2014, porté par l’Eurovision et déjà récompensé de 3 NRJ Music Awards, ses deux premiers albums « Au cœur de moi et Addictions » se sont déjà écoulés à plus de 500 000 exemplaires.

Son nouveau single “Longtemps” devient le single le plus streamé de l’artiste (+ d’1 million par semaine)

Véritable artiste de scène, Amir est actuellement en tournée dans toute la France avec l’Addictour.