Festival Passion-Cinéma d’Ajaccio : 20 ans , ça se fête

Jeanne-Paule de Rocca Serra, directrice et responsable de la programmation du Festival s'attarde sur la programmation qui satisfera tous les publics.Celle réservée aux enfants tout d'abord.Avec les séances scolaires (avec la diffusion des « Hirondelles de Kaboul », très attendu avec un passage remarqué sur la Croisette en mai dernier et de 3 avant-premières) ainsi que le traditionnel ciné-goûter qui associera une nouvelle fois cinéma (2 avant-premières parmi lesquels « La fameuse invasion des ours en Sicile », présenté à la section cannoise Un Certain regard) et théâtre (un spectacle de la compagnie Le Thé à trois de Paul Grenier, « Poulie… Poulettes »).Aux amateurs d’altitude, d’extrême et de frissons, ensuite, avec l’incontournable Soirée montagne (5 films, un buffet et de la musique) en présence de deux népalaises Summiter de l’Everest et de la réalisatrice Anne Benoît-Janin réalisatrice du film « Les belles envolées ».Les amateurs de cinéma de qualité ne seront pas en reste.La programmation invite aux voyages, mais surtout à la réflexion. Ainsi le cinéaste palestinien Elia Suleiman (« It Mus be heaven »), les chinois Diao Yinan (« Le lac aux oies sauvages ») et Wang Xiaoshuai (« So Long my son »), le français Robert Guediguian (« Gloria Mundi », fraîchement récompensé à la Mostra de Venise d’un prix d’interprétation pour Ariane Ascaride), la marocaine Maryam Touzani (« Adam »), la documentariste italienne Giulia Bertolluzi (« Strange Fish ») ou syrienne Waad al-Kateab (« For Sama ») évoquent toutes et tous, de manière fort différente et dans des œuvres fortes et poignantes, l’état de notre monde.



Et puis, 4 films de la section cannoise la Quinzaine des réalisateurs seront également à l’affiche, comme c’est le cas depuis plusieurs éditions maintenant : « Oleg », « Give me liberty », « Alice et le maire » du réalisateur Nicolas Pariser le nouveau long métrage envoutant de Bertrand Bonello, « Zombi Child ». Le film de la comédienne Hafsia Herzi (« Tu mérites un amour ») ou encore « Port Authority » compléteront la liste des films du Festival de Cannes diffusés dans l’auditorium.





Le Japon ne sera pas oublié, avec « L’homme qui venait de la mer », « Dans un jardin qu’on dirait éternel », ou encore l’animation « Liz et l’oiseau bleu » (en ouverture le samedi 5 au matin).





Enfin, les courts métrages, « Sur la terre nue », « A Storia di Ceccè », « Summer blue », « Aiô Zitelli ») et les longs métrages documentaires Corse, « de cases en bulles » et « Island Road ») projetés le dimanche après-midi attesteront de la vitalité de la création insulaire et du talent de nos jeunes réalisateurs.

Un bon conseil : réservez vos dates du 5 au 11 Octobre