Festival "Notte sacre" d'Ajaccio : vous avez gagné, retirez votre place

La rédaction le Vendredi 9 Juillet 2021 à 07:31

2 places pour assister au concert de A Filetta, 2 autres places pour applaudir Camerata Figarella et 2 places de plus pour aller apprécier la voix unique de Katia Guerreiro : c'est le cadeau que fait aujourd'hui CNI à 6 de ses lecteurs à l'occasion du Festival Notte Sacre qui se déroule à compter de ce vendredi 9 juillet 2021.

Ils ont tous joué, et gagné, avec notre titre en répondant correctement à une question toute simple : la date de création de CN. Et vous la connaissez-vous ?