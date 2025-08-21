Festival Aleria : ALERIA 75 A.C. - I Rumani fora !

Année après année, Orlando Forioso poursuit son invitation au voyage dans le monde antique à la lumière du monde contemporain, mais pour Aleria 75 AC : i Rumani fora ! ce sera le contraire. Pour cette création, c’est le monde contemporain le plus proche, qui va être raconté sous l’angle de la comédie antique.

Comédie ou tragédie ?

"Si nous pensons aux personnes qui ont été frappées et sont mortes, nous ne pouvons que dire avec Edmond Simeoni : « … la mort de deux personnes c’est l’injustice suprême. Il faut s’incliner devant les victimes, de part et d’autre, elles sont les victimes inutiles d’une lutte injuste » rappelle Orlando Forioso;

"Donc, c’est la tragédie ! Mais certains éléments de ces événements, comme la disproportion entre le petit nombre d’occupants de la cave vinicole Depeille et l’armée française, arrivée avec des milliers d’hommes, navires de guerre, hélicoptères d’appui (tous aux frais du contribuable), ou la durée de l’attaque contre les occupants (entre cinq et dix minutes) font davantage penser à des dynamiques théâtrales de comédie. Une triste et absurde comédie qui a mis le feu aux poudres pendant des dizaines d’années."





"Mais nous faisons du théâtre, don,c pour cette création, nous naviguons entre la comédie et la tragédie, en déplacant l’année 1975 à l’année 678 depuis la fondation de Rome. En reprenant les événements d’Aleria de l’année 75 avant Jésus-Christ, nous nous retrouvons dans une décennie où la Rome républicaine avait du mal à faire cohabiter la tentative de dictature terminée par la mort de Silla, avec les rébellions des gladiateurs et des esclaves conduits par Spartacus. L’anachronisme et le décalage temporel n’empêcheront pas la précision du récit des événements tout en permettant une distanciation" explique encore l'auteur