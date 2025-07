Festi Lumi à Bonifacio : une première nuit suffocante, mais la beauté visuelle a tout emporté

22 h 30. La nuit est tombée depuis une heure à Bonifacio mais le thermomètre affiche toujours un désespérant 28 degrés. Dans les ruelles de la citadelle, on suffoque. Et la nuit avançant, on comprend que le vent ne volera pas à notre secours. Alors on se résigne et on suit ces lignes de lumière dans le ciel électrique. Rouge, violette, bleue, jaune… Chacune mène à un vidéo-mapping qui habille le patrimoine bâti de la ville. Ce labyrinthe ludique aiguise notre curiosité et nous fait oublier un temps la touffeur de cette nuit d’été.Sur la place d’Armes, les restaurants sont bondés. En surplomb, les terrasses du bastion de l’Etendard se remplissent de spectateurs, touristes et Bonifaciens venus assister à l’épopée visuelle de cette dixième édition de Festi Lumi : Les Veilleurs de la mer. La performance, envoûtante, est signée Lumen Creations. Elle nous transporte dans le quotidien des familles de pêcheurs bonifaciens au travers de splendides tableaux colorés, projetés à même les façades, tandis sur les balcons, des danseuses dessinent des arabesques. Entre deux portraits de pêcheurs, quelques frissons sont venus nous parcourir l’échine lors d’un chjam'è rispondi vidéo-mappé.