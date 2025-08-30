Ferrarini Jazz Dance : pas de danse entre Bastiaises et Ajacciennes

Philippe Jammes le Samedi 30 Août 2025 à 11:09

L’heure de la rentrée a sonné pour le club FJ Dance. La 50e de son existence ! Pour se remettre en forme après les vacances, Pascale et Marie Simonpieri organisaient ce vendredi 29 août un stage de prérentrée avec un intervenant de qualité : Pierantoine d’Orazzio.