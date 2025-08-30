Ferrarini Jazz Dance : pas de danse entre Bastiaises et Ajacciennes

Une bonne cinquantaine de danseuses, tout club confondu, à partir de 8 ans, ont pris part à ce stage au Cosec du Fango à Bastia. « C’est l’occasion de se remettre en jambes, de reprendre le rythme avant la reprise des cours le 10 septembre », explique Pascale Simonpieri, responsable du club avec sa sœur Marie. Ferrarini Jazz Dance constitue un des plus anciens clubs de danse de la région bastiaise. Créé en 1975 par Philomène Ferrarini, deux de ses anciennes élèves, Marie et Pascale Simonpieri, ont repris le flambeau pour perpétuer cet enseignement du Modern Jazz sur Bastia.
Le club recense une bonne cinquantaine de licenciées de 3 ans aux adultes. Les cours sont dispensés au 1er étage du Cosec du Fango du lundi au samedi soir selon les catégories. « Les années passent, les élèves défilent, mais le club conserve son caractère familial, convivial, tout en préparant très sérieusement, et avec bonheur, les élèves aux différents concours régionaux et nationaux ». Outre les cours, répartis en plusieurs catégories de niveau, les deux sœurs mettent en place des stages durant la saison avec des intervenants de qualité et expérimentés comme Pierantoine d’Orazzio. Peu commune, l’histoire de ce sympathique chorégraphe ajaccien.
« A 4 ans je fréquentais un club de karaté et ma sœur était non loin dans un club de danse. Un jour j’ai changé de salle » explique-t-il. « J’ai tout de suite senti que c’était en moi et j’en ai fait ma passion et mon métier. Après mon bac et des études d’Histoire de l’art, j’ai passé mes diplômes pour enseigner la danse ». En 2012 il ouvre ainsi dans la Cité impériale le Centre de danse Mademoiselle Pierantoine . « Pour moi la danse est plus qu’un art, c’est un véritable lieu de vie, d’échanges, de rencontres, de partage de moments entre amis et découvrir combien la danse peut être bénéfique bien au-delà de la scène ».
Le professeur et chorégraphe vient régulièrement à Bastia pour diriger des stages. Ce vendredi il était venu avec son assistant Anthony. «Ces stages sont aussi pour moi l’occasion de faire se rencontrer, cohabiter des danseuses des deux villes alors qu’on trouve hélas aujourd’hui beaucoup, et trop, d’animosité parfois entre les habitants des deux villes et alors que nous vivons sur une même île. Ce stage permet aussi de leur donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. J’ai découvert quelques pépites d’ailleurs à ce stage».
----
FJ Dance sera présent comme chaque année à la Fête du Sport organisée sur la place St Nicolas à Bastia par la Communauté d'Agglomération de Bastia les 6 et 7 septembre (Stand Nr 45).
Le club recense une bonne cinquantaine de licenciées de 3 ans aux adultes. Les cours sont dispensés au 1er étage du Cosec du Fango du lundi au samedi soir selon les catégories. « Les années passent, les élèves défilent, mais le club conserve son caractère familial, convivial, tout en préparant très sérieusement, et avec bonheur, les élèves aux différents concours régionaux et nationaux ». Outre les cours, répartis en plusieurs catégories de niveau, les deux sœurs mettent en place des stages durant la saison avec des intervenants de qualité et expérimentés comme Pierantoine d’Orazzio. Peu commune, l’histoire de ce sympathique chorégraphe ajaccien.
« A 4 ans je fréquentais un club de karaté et ma sœur était non loin dans un club de danse. Un jour j’ai changé de salle » explique-t-il. « J’ai tout de suite senti que c’était en moi et j’en ai fait ma passion et mon métier. Après mon bac et des études d’Histoire de l’art, j’ai passé mes diplômes pour enseigner la danse ». En 2012 il ouvre ainsi dans la Cité impériale le Centre de danse Mademoiselle Pierantoine . « Pour moi la danse est plus qu’un art, c’est un véritable lieu de vie, d’échanges, de rencontres, de partage de moments entre amis et découvrir combien la danse peut être bénéfique bien au-delà de la scène ».
Le professeur et chorégraphe vient régulièrement à Bastia pour diriger des stages. Ce vendredi il était venu avec son assistant Anthony. «Ces stages sont aussi pour moi l’occasion de faire se rencontrer, cohabiter des danseuses des deux villes alors qu’on trouve hélas aujourd’hui beaucoup, et trop, d’animosité parfois entre les habitants des deux villes et alors que nous vivons sur une même île. Ce stage permet aussi de leur donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. J’ai découvert quelques pépites d’ailleurs à ce stage».
----
FJ Dance sera présent comme chaque année à la Fête du Sport organisée sur la place St Nicolas à Bastia par la Communauté d'Agglomération de Bastia les 6 et 7 septembre (Stand Nr 45).