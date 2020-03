Fermeture d'Orly : Air Corsica suspend ses vols directs Corse-Paris

A la suite de l’annonce de la fermeture de l’aéroport de Paris-Orly qui sera effective le mardi 31 mars au soir, Air Corsica s’est rapprochée ce jeudi de l’Office des Transports de la Corse (OTC) afin d’examiner la situation des lignes Corse-Orly assurées sous Délégation de Service Public.

Le constat a été fait de l’impossibilité de la poursuite de l’exploitation de ces lignes, entraînant de facto leur suspension pour une durée équivalente à celle de fermeture de la plate-forme aéroportuaire parisienne, durée qui n’a pas été précisée lors de l’annonce de fermeture.

Par conséquent, tous les vols Air Corsica programmés au départ d’Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari vers Paris-Orly et v/v sont annulés à partir du 1er avril 2020.

Dans l’attente d’informations complémentaires quant à la possible réouverture de Paris-Orly, Air Corsica a décidé de procéder à ces annulations pour une période initiale de quinze jours..

Parallèlement, Air Corsica s’est rapprochée de son partenaire Air France afin de coordonner les horaires des vols « bord à bord », actuellement effectués dans le cadre du service minimum mis en place en concertation avec l’OTC, avec ceux des vols qu’Air France envisage d’assurer entre l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle d’une part, et ceux de Marseille et de Nice d’autre part.

Dans ce schéma en cours d’analyse, les passagers qui le souhaitent pourraient alors se déplacer entre la Corse et Paris-Charles de Gaulle en changeant d’appareil à Marseille ou à Nice. Il est cependant à noter que ce type d’acheminement en correspondance n’entre pas dans le cadre des dispositions relatives au Service Public et que la tarification « résident » ne sera par conséquent applicable que sur la portion « bord à bord » du voyage.

Air Corsica regrette les inconvénients que cette situation provoque pour sa clientèle et souhaite que les autorités en charge de Paris-Orly puissent procéder à la réouverture de cet aéroport dans les meilleurs délais, en fonction des circonstances.